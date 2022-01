Pablo Iglesias: "Lo más difícil es convencer al PSOE de que diciendo cosas de derechas no nos van a votar más"

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y actual colaborador del Ágora de Hora 25, ha pasado por los micrófonos de Hora Veintipico, el informativo humorístico de la Cadena SER presentado por Héctor de Miguel en una larga y distendida entrevista que ya puedes ver en el canal de Youtube del programa y en todas las plataformas de podcast.

En esta charla, Iglesias ha hablado de diferentes temas, desde su nueva faceta como tertuliano, a su proyecto inminente de podcast, pasando por su vida en familia y cómo le ha afectado el acoso mediático recibido todos estos años tras estar en la primera línea política.

Por supuesto también ha habido tiempo para analizar el desafío que tiene España para frenar a la ultraderecha y cómo los medios de comunicación están participando en su crecimiento y supervivencia.

El papel del PSOE

Uno de los principales dardos de la entrevista se lo ha llevado el socio de Podemos en el Gobierno, el Partido Socialista. "Lo más difícil es convencer al PSOE de que diciendo cosas de derechas no nos van a votar más", refiriéndose a polémicas como el asunto Garzón y las macrogranjas o las famosas declaraciones de Pedro Sánchez y el chuletón al punto.

Vox y el terrorismo

"Cuando Vox hace homenajes a Rodríguez Galindo, lo que está haciendo es apología del terrorismo. Defender el franquismo es hacer apología del terrorismo, y ahí la víctima soy yo porque mi padre estuvo en la cárcel y a mi tío-abuelo lo fusilaron", argumentó Iglesias sobre el partido de ultraderecha, tercera fuerza política del país al que en vez de hacerle un cordón sanitario por todos los demás partidos, se le está aupando a posiciones de mayor poder.

La derecha y los bulos

"El desafío con la derecha es encontrar una cosa que digan que sea verdad. Si dicen una cosa que sea verdad, es porque se han equivocado", argumentó Iglesias sobre la política de bulos, ahora en boga por los medios más conservadores.

"Ellos reconocen que difunden los bulos pero dicen que no es elegante acusar al que miente de mentir", llegó a referirse Iglesias sobre cabeceras de derechas como El Mundo.

"El problema de Inda no es Inda, el problema de Inda es que lo proteja Ferreras", sentenció el exlíder de Podemos. "Si tú llevas a tu televisión a mentirosos profesionales, el problema eres tú", añadió.

"Yo ya no pinto nada ni estoy en ningún gobierno. Me decían que no podía decir tantas verdades, y cuando estás en política tienes que ser un poco hipócrita. Ahora que me dedico a otra cosa no me pienso callar nada", reconoció Iglesias.

Acoso mediático

Desde que Podemos llegase a posicionarse como primera fuerza política en intención de voto hasta la dimisión de Iglesias tras el mal resultado de su formación en las elecciones a la Comunidad de Madrid, el político madrileño ha sufrido una campaña mediática de desprestigio por los medios más afines a la derecha y a la ultraderecha.

"El acoso ha llegado a mis padres. A mi padre, la rata esta de Minuesa le iba persiguiendo por la calle. Un tipo que está enfermo, con una salidad muy delicada... eso te toca. Cuando ves a esta gentuza sin escrúpulos además con toda la protección mediática que tienen", reconocía Iglesias.

"Aparecen supuestos referentes del periodismo refiriéndose a estas sabandijas como si fuesen compañeros, como Carlos Herrera", apuntaba el colaborador de Hora 25 sobre el presentador de las mañanas en COPE, que llegó a instigar a sus seguidores a ir a la puerta de la casa de Pablo Iglesias.

Otegi y el conflicto vasco

"Otegi es una persona que ha hecho posible la paz. Jugándosela, comiéndose unos años de cárcel que no se tenía que haber comido como bien dijo Felipe González e hizo muchas cosas que no se han visto y de lo que no ha presumido para que ahora tengamos una situación como la que tenemos", aclaró Iglesias sobre una figura política controvertida y con la que tiene una buena relación.

Aunque también quiso aclarar que "por muchas cosas que la izquierda abertzale haga, va a haber una parte de España que no lo va a entender, porque lo que hacía ETA no tenía nombre".

La base

"Queremos hacer un podcast que hable de política entendiendo que los medios de comunicación son también actores políticos", señaló Iglesias sobre 'La base', un proyecto de podcast que arrancará en los próximos días junto a los compañeros del diario 'Público'.

"Explicar a la gente que la escaleta de un telediario no es inocente, y por qué se ha hecho así", añadió el antiguo líder de Podemos sobre su nuevo proyecto que verá la luz a finales de mes.