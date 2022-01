Conciliación en tiempos de pandemia, una odisea para familias y profesores

Hace casi dos años que el COVID obligó a la población del mundo a quedarse en casa. En España, los colegios e institutos cerraron durante dos semanas que se convirtieron en meses, y así las familias tuvieron que adaptarse de golpe a una nueva realidad con la mayoría de ellas no se habían enfrentado nunca: conciliar trabajo y cuidado de los hijos.

La periodista Diana Oliver llevaba ocho años trabajando desde casa, al igual que su pareja, por lo que no esperaba un cambio demasiado grande en su rutina. Sin embargo, se dieron cuenta rápidamente de que, “cuando una de las piezas cae, es muchísimo más difícil”.

Esto es lo que ha contado en La Ventana, donde hemos querido conocer la realidad de las familias que tienen que continuar trabajando, dentro o fuera de casa, con hijos que no pueden ir al colegio por ser positivos o por tener que guardar cuarentena por contacto.

Las familias no aguantan más

Diana lamenta el tiempo perdido, ya que “podríamos haber aprovechado ahora con la pandemia, ya que tenemos esta lupa que nos deja ver lo que hay detrás en cada casa para plantearnos un poco más allá”, y así replantearnos el modelo de cuidados para llegar a un nuevo consenso social.

Convivir con la angustia a otro confinamiento más. Opinión de @Diana_Oliver https://t.co/Mch934xWSv — De mamas & de papas (@demamasdepapas) January 20, 2022

“Tiene que haber una solución que vaya más allá de todo esto, y que piense también en que hay días festivos, días no lectivos, días de enfermedades, porque los niños se ponen malos, y que tiene que haber una conciencia mucho más sólida, hacer de esto un problema mucho más colectivo que el actual”, ha explicado.

Los colegios e institutos, al límite

También los colegios e institutos están sufriendo esta última ola de la pandemia. En el Instituto Joaquín Rodrigo, en Madrid, tienen ahora mismo al 10 % de su alumnado confinado, ya sea por positivo o por contacto estrecho.

Su directora, Socorro Pérez, ha confirmado la dificultad de gestionar una situación similar a la de hace dos años y que, a estas alturas, no se esperaban: “El año pasado con la semipresencialidad y los profesores habían organizado más las clases para darlas en línea y en persona, pero este año no, no pensábamos que íbamos a volver otra vez a esto”.

Además de afectar a nivel organizativo del centro, los profesores se enfrentan a muchos problemas a la hora de tratar de cubrir los contenidos habituales en una situación así. Socorro ha contado cómo se están encontrando casos en los que en una misma clase hay dos positivos cuando el profesor tenía previsto realizar un examen.

“Les decimos que intenten esperar a que esto pase y estén todos, entonces tienen que hacer una reestructuración del calendario de trabajo, de todo”, ha lamentado la directora, “es imposible, sobre todo cuando faltan profesores”.

¿Y si mi hijo o hija no tiene síntomas?

Las asociaciones de padres y madres hacen en ocasiones de intermediario entre dirección y padres, pero tienen también muchas dudas sobre los protocolos de prevención que deben implementar. Ana Urrea es presidenta del AMPA de un colegio público madrileño, además de psicóloga de formación, y ha explicado en La Ventana una de las dudas más recurrentes en su entorno.

“Con el test de autodiagnóstico, estamos todos los padres esperando a ver si es positivo o negativo, pero sin ningún criterio de uso, de cuál debe ser el uso correcto de esta herramienta. Estamos todos los padres y madres con el test en la mano esperando a ver si es positivo o negativo, no sabemos si tenemos que esperar a que haya síntomas o no, sabemos interpretar este test pero no sabemos cómo, cuándo y por qué utilizarlo”, ha preguntado.

Rafa Vilasanjuan, director del ISGlobal de Barcelona, ha respondido: “Una persona asintomática transmite el virus, pero sabemos que al menos en la mitad de lo que lo transmite una persona sintomática. El mejor consejo en estos momentos es, niño vacunado asintomático no hace falta hacerle test. A no ser que desarrolle síntomas, es muy difícil, entre la vacuna y que es asintomático, que contagie”.

Las familias, ha agradecido Ana, buscan una respuesta así, que lejos de dar recomendaciones vagas explique el porqué de los protocolos, “que haya psicoeducación y no tanta recomendación libre en cuanto a cómo actuar”, y así propiciar que se mantengan las aulas abiertas, porque allí “es donde los niños tienen que estar y se tienen desarrollar”.