Ana Carrasco-Conde, autora de 'Decir el mal': "Si decimos que el mal se repite, estamos tirando la toalla"

Aunque siempre acuda a arruinar historias perfectas, el mal es necesario. La maldad inunda la literatura y el cine, convirtiéndose en un elemento imprescindible. Pueden ser villanos de cuentos infantiles hasta perversos y sádicos personajes. Ana Carrasco-Conde, profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y autora de 'Decir el mal', ha querido asomarse a La Ventana para desengranar este concepto algo difícil de delimitar.

¿Se nace o se hace?

Aunque una buena definición pueda servir para entender mejor una idea, Carrasco-Conde ha explicado que en este caso es más complicado de lo que parece: “A lo largo de la historia se ha intentado definir, pero no funcionan cuando se ponen a prueba con la realidad. Tenemos el problema de dónde ponemos el foco”. No obstante, la filósofa se ha atrevido a dar una: “No es ni la persona que nace mal ni la sociedad que la hace mala. Tendría que ver con una dinámica y una forma de relacionarnos. Sería aquella que genera un daño que es innecesario”.

Con una mirada histórica es fácil pensar acerca de cómo ha evolucionado el mal a lo largo de miles de años. Carrasco-Conde ha desvelado que se trata de una cuestión de perspectiva: “Miramos al pasado con unos ojos que ven la viga en el ojo ajeno y no el propio”. Pero, ¿cómo ha sido la tendencia del mal a lo largo de la Historia? La filósofa lo ha explicado con claridad: “Aunque ha sido constante, hay momentos de cristalizaciones a lo largo de la Historia. Hay momentos en los que se ve más, pero no quiere decir que otras mecánicas no funcionaran en épocas de paz”.

A pesar de la dificultad de encontrar una definición bien acotada, la experta ha contado que existen tres categorías: el daño, “el mal que yo recibo y que a veces es necesario”; el mal, que “que puede ser involuntario”; y por último otro paso más: la maldad. “Aquí encontramos una conciencia y planificación de hacer daño a alguien para generar placer o porque se tiene poder sobre el otro”, ha remarcado.

No hay enemigo invencible

Como en toda obra, el mal cae o al menos se combate, y Carrasco-Conde ha animado a pensar que el mal no es invencible: “Si decimos que el mal se repite, entonces tiramos la toalla. Existe , pero puede ser neutralizado en algunos casos”. Ha insistido en “seguir confiando en el ser humano” y que si la maldad se entrena, la bondad también”.

Parece que el mal está de moda. 'El País' ha lanzado una colección titulada 'Rostros del mal' para entender las mentes más perversas. Una serie de biografías noveladas que incluyen lo peor de cada casa, como Hitler, Stalin, o Pablo Escobar.