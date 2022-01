El Teatro Lara de Madrid acoge desde el pasado jueves 20 de enero la obra de teatro 'Hernani'. Una comedia de Fernando Erre que parte de un encuentro restaurativo entre una víctima del terrorismo y un ex miembro de ETA. "Como Maixabel, pero en comedia", cuenta Erre. "Siempre se ha dicho que las víctimas nunca se han tomado la justicia por su mano, nunca han tomado venganza. Un día pensé, ¿qué pasaría si una víctima decidiera hacer su propia venganza? No es una burla, tiene un trasfondo en el que habla un poco de cierta conciliación, una forma de abordar el futuro".

Daniel Ortiz y Josean Bengoetxea interpretan a Julen y a Edmundo. El hijo de un secuestrado por ETA y el secuestrador, ex miembro de la banda. Para ellos, para los actores, este era el momento de 'Hernani': "Todos hemos vivido este conflicto de una manera más o menos cercana, y muy violentamente, las cosas tienen que coger su poso. Se puede hacer humor de cualquier cosa: todo depende de cómo lo hagas y cuándo lo hagas"

"No es simplemente hacer humor porque sí, hay una intencionalidad. Hay una forma de enfocarlo con una cierta apuesta por la convivencia, igual que cuando se hace un drama. Estamos más acostumbrados a que el drama esté orientado, pero también pasa en la comedia, el hecho de que utilices la risa no significa que no tengas un discurso", dice Erre. "Para mí no hay nada más bonito que la risa", y sí se escucharon muchas risas en la Sala Lola Membrives del Teatro Lara de Madrid el día de su estreno.