León Benavente: "Siempre intentamos no repetir fórmulas e ir hacia adelante"

“Viejos rockeros subiendo al escenario reciclando los estilos del pasado”, canta Abraham Boba, vocalista de León Benavente, en la sétima canción de ‘Era’, su nuevo disco. Algo parecido –aunque, por la energía de sus canciones, lo de “viejos” quizá no pueda aplicárseles- lleva haciendo casi diez años esta ecléctica banda de músicos veteranos que presenta su cuarto álbum de estudio, en el que continúan explorando su sonido marca de la casa, caracterizado por la fusión de rock, ritmos electrónicos entre lo disco y lo experimental, letras ácidas y estribillos pegadizos.

El orden de las canciones de ‘Era’ no es casual, y así lo pretenden sus autores. Con este álbum, León Benavente rompe una lanza a favor del consumo de música reposado, lejos del mundo de singles y adelantos de 15 segundos que estamos construyendo. “La vida moderna va muy rápido”, opina Abraham, “parece que no haya tiempo para parar menos de 45 minutos a escuchar un disco de arriba abajo. Quizá es una costumbre que se haya perdido y que de alguna manera reivindicamos, aunque no sé si estaremos haciendo apostolado en el desierto”.

Las letras del disco, a ratos crípticas e irónicas, contienen un surtido de referencias que van desde Bob Dylan hasta Blade Runner pasando por Ingmar Bergman. “Son una crónica de nuestro tiempo, aunque también tienen mucho de distopía”, explica el vocalista, “el mal es el peligro y los peligros son numerosos en la vida. Y siempre hace falta tener a alguien al lado que te advierta y que, cuando caigas, esté ahí y te funcione como red”.

En cuanto al sonido general de la obra, a la hora de grabar este álbum, los miembros de la banda han rotado por todos los instrumentos. “Hemos hecho un cambio de roles a la hora de formar el sonido”, cuenta César Verdú, instrumentalista de León Benavente, “cuando la gente oye el disco, no ve lo que tocamos cada uno y hemos jugado un poco con eso”. Como novedad, el piano acústico irrumpe como elemento más presente en este trabajo. Y aunque su sonido es característico y reconocible, Boba asegura que “la nuestra es una generación que tiende a fijarse en el pasado y tirar de la nostalgia, pero nosotros nunca queremos mirar hacia atrás para un nuevo disco. Siempre intentamos no repetir fórmulas e ir hacia adelante”.

Grabar un disco en tiempos de pandemia

Sobre el impacto que la pandemia ha tenido en su carrera, aseguran que “fue igual de difícil para todos”. “El 7 de marzo hicimos el último concierto de nuestra anterior gira de salas, y luego venían festivales. Hubo un momento de parón en el que decidimos no hacer nada y esperar a ver qué sucedía”, explica Verdú. Abraham, por su parte, añade que “era nuestra forma de vida y nos afectó bastante a nivel personal. Nos pilló separados y no se nos da bien trabajar a distancia. Preferimos hacerlo codo con codo.