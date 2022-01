Ander Mirambell: "Ser olímpico en deportes de invierno en este país es una animalada"

Ander Mirambell estará en Pekín 2022. El deportista español de skeleton logró hace unos días el billete para estar en sus cuartos Juegos Olímpicos durante la prueba de la Copa del Mundo de Saint-Moritz. Con cerca de 200 carreras a sus espaldas Ander buscará en Pekín cerrar un ciclo deportivo que le ha llevado a estar entre los más grandes del hielo. Estos días está ultimando todo para viajar a Pekín la semana que viene aunque el día aún no está decidido.

A día de hoy parece que no hay mucha nieve en Pekín y no va a tener muchos días para probar el circuito pero Ander está optimista. "El circuito tiene buena pinta, de los más largos y con varias cuestas arriba que hará que la velocidad punta no será tan alta. Un circuito muy técnico donde la salida va a ser importante. Tengo muchas ganas de probarlo".

La historia de Ander es de esas que si te la cuentan es difícil de creer pero sabe que ha merecido la pena. " La semilla de los Juego Olímpicos me nace de pequeño viendo 'Carros de fuego' pero enseguida me dí cuenta que como atleta no tenía nada que hacer. Y un día viendo "Elegidos para el triunfo' en 2005 decidí cambiar, invertí todo lo que tenía hasta que en 2010 conseguí el sueño olímpico. Pero llegar a estar entre entre los mejores en cuatro juegos nunca lo imaginé"

Suena como posible abanderado de la delegación española en Pekín, algo que le haría mucha ilusión aunque cree que todos "los que vamos a estar en Pekín nos lo merecemos porque ser olímpico en deportes de invierno en este país es una animalada". Y sobre las opciones de medalla Ander Mirambell lo tiene claro: " yo le daría una medalla a cada uno porque estar allí es alucinante. Pero creo que Lucas, Queralt y las parejas de patinaje tienen opciones. Llegar a Pekín es un triunfo absoluto"