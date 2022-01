Carmen Lynch, la hispanoamericana que hace reír a Jimmy Fallon

Carmen Lynch nació en Estados Unidos hace cincuenta años. Hija de un almirante del ejército estadounidense y una mujer de Tortosa, vivió en España (primero en la base militar de Rota y luego en la de Torrejón) desde que tenía tres años hasta que cumplió los ocho. Después de esos cinco años en España, volvieron a Estados Unidos. Estudió psicología en la Universidad de Virginia y, en cuanto terminó los estudios, se mudó a Nueva York para intentar hacer carrera como actriz. No le estaba saliendo demasiado bien, hasta que un día fue a un show de comedia y se dio cuenta de que lo suyo era eso. Decidió que quería ganarse la vida haciendo monólogos y empezó a probarse en sesiones de open mic.

De aquellos comienzos han pasado algo más de veinte años. Ahora Carmen no hace comedia “gratis” y se pasa gran parte del tiempo viajando para dar shows a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Cuenta que ella vive bien gracias a sus actuaciones, pero que los cómicos de allí también ingresan dinero gracias a la venta de merchandising: camisetas con sus mejores chistes, tazas con su cara… Hasta ahí, todo es bastante parecido al panorama en España. Sin embargo, una costumbre que aquí se ha perdido sigue muy vigente al otro lado del charco: los cómicos graban álbumes recopilando sus mejores rutinas y chistes, algo que les ayuda a aumentar sus ganancias gracias a los derechos de autor. Carmen ha sacado dos de estos álbumes: Dance like you don’t need the money (2017) y Vertically Obese (2020). SiriusXM, una emisora de radio americana que reproduce esos discos, nombró a su álbum de 2017 como el mejor de aquel año.

El objetivo de cualquier cómico en Estados Unidos parece estar en los late nights que todos conocemos: el de David Letterman, el de Conan O’Brien, el de Stephen Colbert, el de Jimmy Fallon… Carmen ya ha hecho monólogos en todos ellos. Dice que son experiencias y recuerdos que se quedarán con ella “para siempre”, pero piensa que actualmente tener un hueco en esos programas no es tan determinante como hace años: “Antes, si lo hacías bien una vez en el programa de Fallon, te daban a ti tu propio programa (…). Ahora las cosas son diferentes, además de cómo lo hagas en la tele importan mucho tus seguidores en YouTube o TikTok”.