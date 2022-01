Finales de los 60. Eran años de mucho movimiento entre las bandas de la escena musical en Inglaterra. Nombres como los de Ronnie Wood, Eric Clapton, Jeff Beck... aparecían un día en un proyecto y al siguiente en otro. Shotgun Express fue uno de esos grupos efímeros pero formado por importantes músicos que hicieron grandes carreras tras la separación. El cantante, Rod Stewart, se fue con Jeff Beck; el teclista se va a tocar con Camel; El guitarrista se va con la banda de John Mayall, donde ya estaba Eric Clapton; y el batería... Mick Fleetwood se va para fundar lo que será Fleetwood Mac, el grupo al que hoy versiona el amigo.

'Rumours' es uno de los grandes discos del siglo XX. Imprescindible. Pese al resultado final, el ambiente en la grabación fue más que complicado porque dos de las parejas que formaban la banda se estaban separando y la tensión era constante. En 1993 Bill Clinton, cuyo papel en lo que está pasando ahora en Ucrania tiene más peso del que se podría esperar, consiguió juntarles para su fiesta de toma de posesión. El ex gobernador de Arkansas había usado su canción 'Don't Stop' en la campaña electoral.

El amigo versiona 'Gypsy', de Fleetwood Mac



La banda se reunió después varias veces, y a finales de los 90 retomó la actividad con la misma formación que grabó 'Rumours'. Hasta que en 2018 Lindsey Buckingham fue expulsado, según su versión, porque su ex mujer, Stevie Nicks, no le soporta. El guitarrista ha llegado a comparar la relación de Fleetwood Mac con su ex, con lo que pasa en el Partido Republicano, que sigue secuestrado por Trump. El expresidente de EEUU protagoniza la noticia a la que ponemos banda sonora: La fiscalía presenta pruebas de que Trump infló el valor de sus propiedades para obtener beneficios económicos y entre las cosas que infló figura su apartamento de lujo en Nueva York. Dijo que era casi tres veces más grande de lo que en realidad es. Ver para creer...