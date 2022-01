Festival de Sundance: el imposible remake de Kurosawa a cargo del nobel Isiguro

Reimaginar Vivir de Akira Kurosawa es más que un reto. El premio nobel japonés Kazuo Ishiguro escribió un guion de esta historia de un funcionario público, al que le quedan seis meses de vida, pero lo trasladó al Londres de los años cincuenta, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El encargado de ponerse detrás de las cámaras es Oliver Hermanus, director sudafricano que dio bastante que hablar con su película Moffie.

La historia de Living sigue siendo actual setenta años después, como demuestra este emotivo remake que se ha presentado en el Festival de Sundance, de manera online. Bill Nighty ofrece un recital interpretativo que va del hastío de un funcionario público, gris y pasota, a un hombre que aprende a vivir de nuevo, cuando apenas le quedan unos meses de vida.

El guion ofrece algunos cambios, como nuevos personajes o una nueva historia de amor; pero mantiene el objetivo primordial de Kurosawa, elevar una disección sobre la vida y la muerte. La película comienza con una escena del bullicioso Londres de los cincuenta, con hombres de negro y sombrero directos a las oficinas. Sandy Powell firma un vestuario que nos sumerge en la época sin desvíos.

De ahí el cambio de sombrero del Señor Williams, un hombre tranquilo, rutinario, que no cambia de rumbo y que vive el dolor de la pérdida de su esposa y la distancia con su hijo y su nuera en silencio. Durante 20 años ha vivido esta especie de existencia solitaria hasta que un día le diagnostican una enfermedad mortal y no le queda mucho tiempo. Es un puñetazo en el estómago, entonces, ¿qué hacer?

Primero surgen esas ganas locas de vivir, de salir de fiesta, de acercarse a lo prohibido, algo que hace de la mano de un carismático Tom Burke. Después, aprovecha sus días para hacer algo nobel, para dejar con su vida un ejemplo a los demás funcionarios. Una cinta humanista que aboga por la vida, por el ejemplo y por la defensa de lo público, algo necesario más incluso en nuestros días.

Living es un cuento con moraleja, sobre el legado, sobre nuestra misión, sobre la manera en que queremos vivir, sobre tomar partido. En ese final donde uno de los compañeros de trabajo del señor Williams lee su carta queda claro que hay satisfacción en hacer algo pequeño que da felicidad a los demás. La esencia de la vida humana.



De eso mismo, de la esencia de lo que somos, habla When you finish saving the world, el debut en la dirección del actor Jesse Eisenberg, conocido por La red social, que ha sido también uno de los primeros platos de este Sundance. Eisenberg propone una disección de la familia progre y del compromiso social con dos grandes actores, Julianne Moore y el joven Finn Wolfhard, que se dio a conocer por la serie Stranger things.

Son una madre y un hijo de una familia acomodada y de izquierdas que no se caen bien. Ella es trabajadora social y vuelca en los jóvenes en situación de exclusión todo el cariño que no sabe dar a su hijo, un niñato obsesionado con ser youtuber y con hacer música. La película es una buena observación de la condición humana, de los miedos y las reacciones irracionales que hay en cada uno de nosotros. Es también una nueva mirada a las relaciones familiares y a la maternidad, cuyos retratos últimamente se acercan a lo idílico y se alejan de la realidad.

Julianne More brilla en un papel de hippie retirada, que piensa que no ha hecho nada de provecho y que con un altruismo casi cristiano consigue todo lo contrario. Es curioso cómo retrata la doble moral bienintencionada de una izquierda almibarada americana ensimismada consigo misma y con sus problemas, muy similiar al caso español. En definitiva, el actor cumple con esta sátira social en tiempos de un narcisismo desbocado y de postureo ideológico.