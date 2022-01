Iván Escobar, creador de 'Express': "Me asusta esta 'McDonalización' de las series en la que todas se parecen"

La internacionalización y el mercado español como fuente de ingresos son las dos principales razones por las que las plataformas de streaming apuestan por la producción propia en nuestro país. Netflix ya lleva años haciéndolo con Élite o Las chicas del cable; HBO Max ha estrenado Todo lo otro recientemente y Disney+ se basó en la pandemia para Besos al aire.

Ahora es Starzplay la que ha estrenado su primera serie de producción española junto a The Mediapro Studio. Express es su apuesta, un thriller familiar protagonizado por Maggie Civantos centrado en los secuestros exprés, una forma de delito cada vez más habitual. Iván Escobar, showrunner de Vis a Vis, es uno de los creadores de la serie: “El primer momento donde empezamos a pensar en Express fue en una absurda reunión que tuvimos en Los Ángeles en la que no había sillas para que fuera más rápida. Ahí nos dimos cuenta de que todo en nuestra vida es exprés. La serie no solo habla de secuestros sino de ese ritmo frenético: entrevistas exprés, relaciones exprés, divorcios exprés… Esa es la temática de la serie y por eso el ritmo y los personajes están aquejados de una gran velocidad”, dice el creador.

La protagonista de la serie, Bárbara, es una psicóloga criminalista que se apunta a un grupo al margen de la policía para resolver este tipo de delitos. Además, ella misma fue víctima de un secuestro similar y sufre las secuelas en su propia piel. “En Latinoamérica es una plaga y en España después de la pandemia está creciendo por la desesperación. Nos aterró porque es un delito que le puede pasar a cualquiera: democratiza el miedo”, dice Escobar.

Antonio Sánchez es el otro firmante de guion de la serie, guionista de taquillazos de comedia como Villaviciosa de al lado o Perdiendo el norte que también fue el padre de Aida. “No queríamos competir con series americanas ni imitar cosas que ya se han hecho, sino plasmar nuestros conflictos, nuestro costumbrismo, con la pretensión de viajar y hacerse globales”, dice, convencido de que centrarse en lo local es el secreto de trascender y hacerse universal.

La búsqueda de nuevas miradas

La irrupción de los showrrunner en la promoción de las series de televisión es una tendencia al alza y elativamente reciente. Además de los actores y directores, ellos se han alzado con mayor protagonismo, en parte relacionado con su importancia en Estados Unidos. Para Iván Escobar, lo verdaderamente positivo de este foco a su trabajo es que las plataformas busquen nuevas miradas arriesgadas.

“Tenemos el riesgo de meternos en una especie de Mercadona de las series donde todo se parece. Me asusta esa McDonalización de la ficción donde todo tiene el mismo sabor y te encuentras aquí lo mismo que en Dinamarca y en Estados Unidos”, dice el guionista.

Por su parte, Antonio Sánchez reivindica su trabajo, que por fin tiene el reconocimiento necesario por parte de la industria. “Cuando empiezas a crear una serie, de todos los departamentos implicados, el único trabajo que empieza con un folio en blanco es el que hacemos nosotros. Es de justicia reconocer eso y se había tardado en hacerlo”, considera.