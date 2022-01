Pere Milla, en Carrusel Deportivo: "El Madrid es una bomba y Vinícius vuela"

Pere Milla fue uno de los protagonistas del partido entre Real Madrid y Elche en el Santiago Bernabéu. El jugador anotó el segundo gol, que suponía el 0-2 en el marcador. Finalmente, con dos goles en los últimos 10' de partido, el equipo de Ancelotti consiguió sumar un punto y el Elche de Francisco, tras un gran partido, no pudo sacar un botín mejor del feudo blanco. El propio Pere Milla cometió un penalti por mano dentro del área.

Dani Garrido: Enhorabuena. Aunque es final que se ha cedido el empate, el rendimiento ha sido bueno.

Gracias... Pero habla mucho de nosotros que nos vamos jodidos del Bernabéu con un empate. Antes del partido, todo el mundo lo firmaba.

Dani Garrido: Cuéntanos como ha sido ese gol, en una contra rápida, has mirado a Courtois y se la has cruzado bien ahí abajo...

No hay nada como pegar a donde salga... (risas).

Dani Garrido: ¿O sea que le has pegado como has podido? No me lo creo...

La intención era cruzarla, pero con la derecha se hace lo que se puede... (risas).

Dani Garrido: Ha dado un poco de rabia cuando os empatan. Oye, Itu, dile a la cara a Pere Milla que es penalti lo que ha hecho.

Iturralde González: Son de los penaltis que ahora se están pitando.

Bien hablado, bien hablado, ahora. Porque yo hice uno parecía al Cádiz el año pasado y no se pitó.

Iturralde González: Correcto, que pitaba Del Cerro Grande y le tiraron de las orejas a Del Cerro.

¿Y cómo tengo que saltar ahí?

Iturralde González: En el inicio de jugada, ya salta con los brazos en cruz. Ahora son penaltis que se miran en el inicio de la jugada. Si te fijas al final hay otras posibles manos de Verdú, pero como está de espaldas y recibe un empujón, no se pita. Otra cosa es lo que hablemos futbolísticamente, que yo os entiendo. Antes esas manos no se pitaban y ahora se pitan todas. Lo que mira el árbitro es el inicio de jugada y tu parecías un poco Jesucristo.

Dani Garrido: Tienes que saltar como un muñeco.

Ya, pero yo salto así porque creo que no la va a tomar nadie y la quiero amortiguar con el pecho. Justo tengo mala suerte de que toca uno y me roza en la mano. ¿Qué hago? A mí no me da tiempo.

Dani Garrido: ¿Y qué te ha dicho el árbitro?

Pues nada, que me pega en la mano. Que se lo dicen del VAR, que creo que estaba Estrada. Cuando me ha pegado en la mano y he visto que le decían algo del VAR he dicho que era penalti, la pelota me había tocado. Tengo que decir que, en el primer penalti, que Benzema falla, he hablado con Toni Kroos y me dice que me pisa. Y él me dice que sí, que me pisa y que es falta.

Iturralde González: Y eso lo hemos dicho aquí. Es penalti claro, pero es una falta clara de Kroos previa. Te roba el balón tras falta.

Es más, es que creo que no toca ni el balón.

Iturralde González: No, no, no la toca. Me pisa directamente. Pero no pasa nada, es fútbol.

Dani Garrido: Bueno, pero estás en buen momento, no. Estás fino.

Estamos todos en buen momento, lo estamos demostrando. Juegue el que juegue, el equipo va para arriba. El Madrid, en 180', no nos ha ganado.

Antón Meana: ¿Qué te ha parecido el Madrid en estos dos partidos?

El Madrid es una bomba. Vinícius vuela. Es así, yo soy sincero. Es lo que noto y lo que percibo en el campo. Cuando él la coge, pasan cosas.

Dani Garrido: ¿Es el mejor de LaLiga para ti ahora mismo?

Bueno... hemos tenido la suerte de que Benzema se ha lesionado. Es que para puntuar en el Bernabéu tienes que hacer muchas cosas bien y que ellos estén de cualquier manera.

Dani Garrido: ¿A cuál quieres para el Elche?

A ninguno, me quedo con los 25 que tenemos nosotros.

Dani Garrido: No nos das ni un titular, eh... (Risas). Pero Vinícius entonces dices que impresiona, ¿no?

Me impresionó mucho en Copa. Es coger la pelota... y vuela. Es un espectáculo como está. Es que coge la pelota y parece que va flotando.

Dani Garrido: Escribá hizo un gran curro, es obvio. Pero parece que Francisco ha reseteado el equipo. Tenéis gente arriba de calidad: Tete Morente, Fidel, tú mismo, Boyé es un pedazo de delantero... Tenéis gente para hacerlo bien y parece que estáis en buen momento para salir del descenso.

Sabemos que somos el Elche y lo que nos íbamos a encontrar a lo largo de la temporada. No hay que quererse más que nadie. Partido a partido, como dice el Cholo. Francisco está haciendo un trabajo increíble y que dure toda la temporada y muchos años.

Dani Garrido: Te quedan 11 palos de fútbol, para jugar a los 40 como Jorge Molina, y luego te fichamos.

¿Solo 11?

Dani Garrido: Y cuando acabes te vienes de comentarista a Carrusel. Un abrazo.

Un abrazo.