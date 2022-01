Soledad Gallego-Díaz

Finlandia tiene, según los expertos, uno de los mejores sistemas educativos del mundo, pero eso no quiere decir que no tenga su ración de fanáticos ni ministros que dicen cosas asombrosas. La prueba es el llamado Partido de los Finlandeses, antes conocido como de los Verdaderos Finlandeses, que defiende algo así como un nacionalismo étnico y que cuenta con una notable representación parlamentaria. Ahora llama también mucho la atención una exministra del Interior que está siendo juzgada por incitación al odio contra los homosexuales. Al parecer, el juicio va a ser muy curioso porque la buena señora, que se llama Paivi Rasanen, hizo en tres ocasiones comentarios que el fiscal considera despectivos para la comunidad LGTB, pero que según ella son o bien citas de la Biblia o bien consecuencia de sus creencias religiosas luteranas. La señora Rasanen, que fue ministra durante cuatro años, llegó al tribunal con una Biblia en la mano y aseguró que defiende la libertad de creencias religiosas. "Quiero que quede claro que no pretendo ofender a ningún grupo de personas, pero que la cuestión aquí es salvar a la gente para la vida eterna”. El fiscal opina que su libertad religiosa no incluye el derecho a incitar al odio y que el caso se tiene que basar en las leyes y no en la Biblia. Sea como sea, el tribunal tendrá que decidir si se pueden citar las Sagradas Escrituras en determinadas ocasiones y en determinado contexto, sobre todo el Antiguo Testamento, que se las trae.