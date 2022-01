Félix Bolaños: "No podemos vernos abocados a un conflicto armado en Ucrania, confiamos en la diplomacia"

El Gobierno tiene varios frentes abiertos ahora mismo, uno de ellos es gestionar la participación de España en las acciones para minimizar la escalada del conflicto en Ucrania y otro es la devolución de bienes inmuebles firmado con la Iglesia. Sobre todo esto y más habla Félix Bolaños en 'Hora 25' con Aimar Bretos.

Devolución de bienes inmuebles de la Iglesia

El proceso va a ser de la mano de los ayuntamientos, que son los que conocen el ordenamientos. Nosotros ponemos en valor el acuerdo porque ha sido un trabajo arduo revisar miles de bienes y hemos recibido un fruto. Lo que vamos a ahacer es ponernos en contacto con la Federación de Municipios y Provincias para que todos los ayuntamientos sepan que bienes le corresponden.

Hay bienes de los que se desconoce la titularidad y los ayuntamientos asumirán el ordenamiento de esos bienes. Hay bienes de esos mil que hemos alcanzado con la Iglesia y que quiero poner en valor.

El primer listado lo envía el propio Gobierno en febrero de 2021 con los casi 35.000 bienes que están inmatriculados a favor de la Iglesia. De esos hay 20.000 que son lugares de culto, templos o iglesias de los que no se pone en duda la titualidad de la Iglesia y otros 14.000 que no son lugares de culto y se ha ido trabajando con ese listado. Los registradores de la propiedad nos han ayudado para saber cuáles no correspondían.

La comisión no termina hoy, hoy ponemos de manifiesto el primer acuerdo, pero tenemos que seguir trabajando y hay que comprobar la titularidad de todos ellos.

Hay otra de las comisiones que habla de régimen tributario y fiscal y ahí estamos avanzando, pero respetamos los tiempos del diálogo. Espero que seamos capaces de lograr otros acuerdos en los próximos meses.

Conflicto militar en Ucrania

Nosotros estamos trabajando para que no se dé ese conflicto y estamos trabajando en base de la legalidad internacional para que nadie la pueda quebrar. Y apostamos por la diplomacia y el diálogo. No podemos vernos abocados a un conflicto armado y nos parece importante que todos los países de la UE tengamos una posición única porque eso da fuerza.

Esperamos no tener un conflicto bélico porque es lo peor que puede pasarle a una sociedad avanzada y apostamos por el diálogo y la diplomacia. Vamos a lanzar un mensaje de tranquilidad para que seamos cautos.

Estamos teniendo información al minuto y lo único que estamos pidiendo es tranquilidad a nuestros nacionales ahí. Por supuesto si hay que tomar una decisión lo haremos con absoluta rapidez, pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza en la diplomacia, y que el diálogo impere.

Tenemos información en tiempo real. Tenemos una coordinación que es indudable. Sabemos todo lo que debemos saber para tomar las decisiones correctas y lo único importante es que haya una coordinación y posición común.