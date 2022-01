"Hay compañeros de vestuario de Xavi que ya no están para jugar dos partidos de máximo nivel a la semana"

Última jornada de LaLiga antes del parón por las eliminatorias sudamericanas. El Barça ganó de manera agónica en Vitoria, con un solitario gol de Frenkie De Jong en los minutos finales del partido. El jugador holandés, por cierto, dejó un mensaje a Joan Laporta tras su palabras después de la derrota del club azulgrana en El Clásico de Arabia Saudí. Además, el Atlético de Madrid ganó esta semana también en el descuento, pero con sensaciones opuestas. El equipo del Cholo le dio la vuelta al partido en los dos últimos minutos desatando el éxtasis en el Metropolitano. De todo esto y más se ha debatido en la Barra Libre de SER Deportivos:

La situación del Barça

Jordi Martí: "Con el césped helado tuvimos una flor, la flor helada de Xavi Hernández (...) Antes del gol, se apareció la flor. Los tres puntos valen su peso en oro y en Barcelona hay desánimo. Se han encadenado dos partidos en los que el Barça ha hecho malos partidos y esto contrasta con las buenas sensaciones que dejó el Clásico de la Supercopa. Aquella mejoría está truncada"

Talavera: "Qué feo le queda a Jordi Martí la excusa del césped helado (...) dices lo de la flor después de hablar del hielo, y eso es muy feo. El Barça no creó 200 ocasiones, el Barça no sufrió por el césped"

Antón Meana: "Jordi saca argumentos que no le pegan. Meterse con el césped de Mendizorroza no le pega nada (...) Talavera está en lo cierto, tu no has hablado de flor, has hablado de césped helado. Ha sonado a excusa barcelonista, no a falta de respeto"

Talavera: "El tema no es que el Barça juegue mejor o peor. Es evidente que el Barça está en construcción, pero creo que es feo que, quien ha sembrado la duda, ha sido el de las declaraciones de 'ya hemos vuelto'. Lo que hacéis desde ayer es lo que le costó la cabeza a Koeman. Venís a decir lo mismo. El tema de las expectativas es lo que se ha dicho desde que llegó Xavi"

Antonio Romero: "Me mandan un Whatsapp y me dicen que un miembro de La Barra Libre se ha quejado de que el césped estaba helado. ¿Es esto verdad? Porque si es así, me alegro de habérmelo perdido. El partido del Barça futbolísticamente fue malo y venir a decir que el césped de Vitoria estaba helado... Es tener muy poca vergüenza"

Antonio Romero: "Si ayer gana el Barça con Koeman en el banquillo como ganó con Xavi se monta un quilombo"

Jordi Martí: "El desánimo que hay en Barcelona es porque la punta de optimismo que desató el partido contra el Madrid se ha congelado (...) La gente se ha dado cuenta de que esto va a ser más lento de lo previsto. Lo que no veo en Xavi es resignación. Él está convencido de que con estos mimbres se pueden hacer más cosas, pero no irá a la velocidad que Xavi pensaba. El año pasado el Barça podía poner a Dembélé, Messi y Griezmann"

Antonio Romero: "Hay compañeros de vestuario de Xavi que ya no están para jugar dos partidos de máximo nivel a la semana (...) La decisión trascendente para el futuro del Barça está en darle relevo a futbolistas que no están para jugar dos partidos de máximo nivel y juegan siempre"

Las palabras de Frenkie De Jong

Jordi Martí: "Las declaraciones de Laporta en el vestuario fueron grotescas. A mí aquello me pareció que chirriaba por todos los lados"

Antonio Romero: "Yo creo que lo grotesco no es que lo diga... Te puede sonar exagerado, lo grotesco es que se filtre y que la gente de Barcelona lo compre. Hasta que ayer lo dice Frenkie de Jong lo habían comprado todos. Es evidente que el presidente tiene que bajar y decirles lo que les tenga que decir, lo que me sorprende es que el aparato propagandístico de Barcelona lo filtre diciendo 'aquí está el tío"

Antón Meana: "Alimentaste el relato. Se afeó la conducta de Laporta, pero de puertas para dentro vosotros pensabais que el Barça de Xavi había vuelto y que era injusto que el Real Madrid pasara a la final"

El Real Madrid y el arbitraje

Antonio Romero: "El arbitro ayer lo tenía muy fácil. Pito un penalti que le corrigió el VAR, si hubiese querido ayudar al Real Madrid lo tuvo fácil (...) El penalti que no fue no entró, lo falló Benzema. Luego el penalti que pita es penalti y el que pita que no es lo anula el VAR"

Jordi Martí: "Antonio, en los partidos del Real Madrid se recordó que hacía no sé cuanto que no se pitaba un penalti al Real Madrid. Esto era una constante y creo que crea un caldo de cultivo. Cuando las cosas se repiten mucho es para crear un estado de opinión"

Antonio Romero: "Cada vez que el Real Madrid se queja de los árbitros me parece como cuando lo hace el Barcelona: lamentable. Lo de Butragueño me parece lamentable, lo de quejarse con pellizcos de monjas"

La victoria del Atlético de Madrid

Talavera: "Ayer apareció el Atlético de Madrid campeón de Liga. Espero que sea un punto de inflexión para que el Atlético de esta imagen más veces y no la que dio en Arabia Saudí, en San Sebastián o en la primera parte contra el Valencia"

Antonio Romero: "En la segunda parte, cuando el Atlético está obligado es cuando el talento y el fútbol y jugar cerca del área contraria remonta el partido. Cero tiros a puertas en la primera parte"

Talavera: "En otros partidos te lo puedo comprar, pero contra el Valencia no es así. Es un equipo agarrotado, atemorizado, con miedos y que no traspasa líneas. Se veía en el césped. Se escondían, no pedían la pelota. Eso, y lo explicaron los jugadores, se habló en el descanso y se jugó la segunda parte de forma valiente"

Jordi Martí: "Creo que Talavera nos tiene que dar una explicación del tema Joao Félix. ¿Es posible que la visión que tú tienes de Joao Félix no coincida con el grueso de la hinchada colchonera?

Talavera: "La pena es que Joao no se da cuenta que tiene todo para ser un gran jugador. Pero esto es responsabilidad de él y de su entorno. No jugaría con ningún entrenador con esa actitud"