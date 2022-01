'Cerdita', el terror contra el bullying y a favor de los cuerpos no normativos

De todas las películas y cortometrajes que compiten en esta edición de Sundance, solo hay un título en español, Cerdita de Carlota Pereda. La de Pereda es una de las óperas primas más diferentes de los últimos años. Cerdita es la continuación del cortometraje ganador del Goya en 2018. La historia de bullying que sufre una adolescente gorda por parte de las flacas de sus amigas. El éxito de aquel filme, protagonizado por la actriz Laura Galán, hizo que su directora llevara más lejos esta historia de adolescencia y terror llena de costumbrismo español. Cerdita, el largometraje, es uno de los debuts más prometedores del Festival de Cine de Sundance.

"Está en la misma sección que estuvo Reservoir dogs", dice la directora en una entrevista mientras asiste de manera virtual al certamen. "Para mí es el festival, junto con Cannes, el que más me ha gustado. Lo he seguido toda mi vida". La pena es que ómicron le haya impedido viajar a Park City, Utah, donde se celebra cada enero este festival fundado por Robert Redford. "Está siendo todo online, por metaverso, y está siendo muy curioso. Tenemos reuniones con un avatar y te mueves en una habitación, hablas por zoom y tu muñeco habla y se mueve. Además, podemos ver las películas, así que está siendo genial", dice una emocionada directora debutante.

Cerdita ocurre en un caluroso verano en un pueblo extremeño. Sara es la hija de una familia de carniceros del pueblo de toda la vida. Se ha criado entre morcillas, longanizas y demás. Es una adolescente con problemas de obesidad que vive atemorizada por las burlas de unas chicas. No quiere ir a la piscina para no quedarse en bikini delante de nadie, tampoco salir de la carnicería y que le hagan fotos y las cuelguen en Internet para reírse de ella.

"He cambiado mucho de colegio y he vivido mucho acoso y he visto mucho acoso y me parece que es el terror real. Acababa de ser madre y es algo que me preocupaba mucho. En el corto ya lo decíamos y en la película está más desarrollado, que la adolescencia puede ser una historia de terror si tienes mala suerte", explica Pereda. El terror para hablar de los miedos de la adolescencia es algo que hizo la última de las reinas del grito, la directora francesa Julia Ducournau, que ganó la Palma de Oro con Titane. En su opera prima, Crudo, ya usaba el género y la sangre para ahondar los traumas de la adolescencia en las mujeres.

Pereda da un paso más en cuestión de representatividad y habla de esa adolescencia en una chica que no se ajusta al canon hegemónico de belleza, totalmente impuesto en las mujeres. "Quería mostrar a una mujer normal, una mujer real. Una mujer que vive sin encontrar su sitio, una outsider". Así es Sara, a quien da vida una empoderada Laura Galán. "Me hace mucha gracia porque la gente me dice que qué valiente es la actriz. Y me sorprende porque no deja de ser una chica en bikini, algo que vemos en muchísimas películas y por eso me interesaba que la gente cambiara la forma de ver a la protagonista del principio al final y que hubiera un cambio en el espectador", insiste Pereda.

La mirada del espectador sigue siendo bastante masculinizada, como explicó en su famoso ensayo la teórica Laura Mulvey, que tanto ha influido en directoras como Campion o Sciamma. "Lo normal no existe. Es que es muy aburrido ver siempre lo mismo. Si a mí como espectadora me aburre, seguro que le pasa a otra gente también", sentencia la directora.

Con esos miedos y esos complejos, Sara va a la piscina cuando no hay nadie. Pero incluso ahí se encuentra a las acosadoras, "las guays" del pueblo. Delgadas, modernas y con seguidores en Instagram. Le roban la ropa, la toalla y la intentan ahogar. Mientras un asesino en serie anda por el pueblo matando a las chicas...

"Para hablar de la actualidad no hay mejor género que el terror. Te da toda la libertad posible para llegar al fondo de los temas sin pudor, desde el punto de vista formal y de contenido. Casi todas las películas de terror se centran en el miedo al otro. Aquí el otro somos nosotros y el miedo es no encajar en un sitio y no tener un cuerpo normativo, algo muy usual en la adolescencia y el terror le venía muy bien a esta historia". De ahí las decisiones de la protagonista, una víctima que no quiere ajustarse a los clichés que abundan sobre ella. Que intenta salir adelante en medio de una familia sobreprotectora, con Paco Hidalgo y Carmen Machi como los padres de la criatura.

Tanto el cortometraje, como el filme se han rodado en el mismo lugar. "Escribí el corto en Extremadura, en Villanueva de la Vega y la película también. Nunca hubo otra opción", reconoce la realizadora. En ese pueblo, con el río, el pantano, el campo, la piscina, podemos reconocer todos los pueblos de España. Y en ese grupo de amigas, todos los grupos de amigas. La luz de agosto, el amarillo del paisaje y el rosa que inunda la habitación de la protagonista y que juega con el título del filme llenan la atmósfera visual de este debut. "Creo que había algo de inspiración de Quién puede matar a un niño, de Chicho Ibáñez Serrador, del terror a la luz del día y hacerlo muy español. Incluso hacer La Matanza de Texas en España. El final de la película está escrito en el lugar en el que se rodó. Hay algo muy concreto que hacía que la película tuviera que ser ahí y no en ningún otro sitio".

"Era un poco jugar con los elementos del wéstern, pero también con las películas del coming of are, que suelen tener tonos suaves, luces suaves, tonos pastel y convertirlo en una película de terror. Queríamos jugar con eso desde el principio y nos parecía muy divertido", al fin y al cabo, Cerdita no habla de otra cosa que de superar la adolescencia y a aquellas y aquellos que nos la hacen pasar canutas.