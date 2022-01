Tambores de guerra económica

Los preparativos militares en torno a Ucrania dejan, de momento, una posible respuesta económica: sanciones para evitar el conflicto y, por ende, posibles consecuencias económicas, que tendrá especial incidencia en materias primas como el gas. “Las sanciones sólo se deciden por el Consejo a propuesta del Alto Representante, es decir a propuesta mía, o de un Estado miembro. Queremos actuar en coordinación con nuestros aliados, con Estados Unidos en particular, pero también con Canadá o el Reino Unido. En este momento seguimos diseñando un paquete de fuertes sanciones, pero hoy no se va a aprobar nada concreto porque hay un proceso en marcha. Si son necesarios, estaremos preparados, pero no vamos a anunciar ninguna medida concreta” señalaba el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, este lunes. Sanciones que, en cualquier caso, podrían ser de dos tipos -embargo de cuentas o bienes; o aranceles, tasas o bloqueos comerciales- algo que afectaría no solo a Rusia, sino también a los Estados miembro de la Unión. En nuestro caso, España exporta a Rusia por valor de 1837 millones de euros anuales, lo que se vería afectado, pero también incidiría en las importaciones, que se encarecerían, y solo en combustible, las importaciones desde Rusia se elevan a 1900 millones de euros.

Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, descarta una agresión armada por parte de Rusia, “a no ser que Ucrania intente recuperar las provincias rebeldes por la fuerza”, por eso defiende que “si no hay agresión, no va a haber más sanciones, y por tanto nos quedamos con las sanciones que teníamos de 2014, que han sido renovadas el 13 de enero, hasta el 31 de junio. Son evidentemente unas sanciones que han afectado a la economía rusa, puesto que el primer socio comercial de Rusia, tanto en exportaciones como en importaciones, es la UE, pero no lo suficiente como para que no tenga esta actitud prepotente hacia Europa y hacia la OTAN como ya hemos visto”. “Al final esas sanciones las pagamos todos, las pagan los rusos porque tienen una dependencia enorme de la Unión Europea, y en lo que respecta a Europa, en el caso español, las paga sobre todo el sector agroalimentario, que es el que ha recibido más sanciones, diríamos, de respuesta” apunta Ayala en Hora 25 de los Negocios.

Una situación que, a la espera del desenlace, ya está afectando a las bolsas de todo el mundo. Las europeas, en concreto, han registrado caídas de hasta más de un 4%, el mayor castigo en dos meses, desde la aparición de la variante Ómicron, que en el caso español ha resultado en un descenso de un 3,2%.

“Es uno de los factores que, desde luego, están acelerando esta corrección, aunque no es el principal. Nosotros la dinámica que estamos viendo en los mercados, vigilando los termómetros habituales de conflicto de crisis geopolítica, lo que nos muestran es que la causa primera de la corrección es el cambio de mensaje en la RF, que el miércoles nos comunicará de una forma casi oficial que en marzo empiezan las subidas de tipos, que empezará a retirar liquidez del sistema en la segunda parte del año, esto es lo que realmente está desatando esa caída” explica en Hora 25 de los Negocios el Director de Estrategia de UBS en España, Roberto Scholtes.