López Miras: "La única manera de asegurar gobiernos estables es que dependan solo del PP"

España ha entrado en año electoral con los comicios de Castilla y León el 13 de febrero y Andalucía, todavía sin fecha, pero seguro antes de que acabe el año. Dos elecciones que pueden ser un revulsivo para Pablo Casado y la derecha política, que observa en las encuestas un fuerte mordisco de Vox. Además, el PP insiste en la idea de que los fondos europeos se están repartiendo con criterios poco transparentes y así se lo ha transmitido a los líderes de la UE. A pocas semanas de que se cumpla un año desde la fallida moción de censura en Murcia, que propició de rebote las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, Aimar Bretos entrevista al presidente de Murcia, en 'Hora 25'.

La crisis por Ucrania

Esta es una de las cuestiones de Estado más importantes que se van a plantear en esta legislatura. Hablo de todos los partidos políticos, de las comunidades autónomas, hay que estar con la OTAN, con la UE y con esta cuestión no se puede ser tibios ni generar incertidumbre.

No sé si servirá para acercar posturas, pero sí que creo que puede servir para dar una imagen que la sociedad necesita: ante cuestiones importantes priorizamos el interés general. Creo que el PP y Pablo Casado lo está haciendo. También creo que el presidente del Gobierno lo está haciendo, desmarcándose de su socio de Gobierno.

El cambio de Sanidad con la tercera dosis

Todavía no me han podido informar de a que se debe ese cambio de criterio que sume en la incertidumbre y la duda a muchas personas. Parece que estamos quedándonos rezagados en las terceras dosis y creo que los cambios de criterio generan incertidumbre en la población. Tengo el mejor de los conceptos de los políticos, pero que decisiones de este calado las tomen políticos por su propia concepción me parece un error. Hay que tomar decisiones según la ciencia.

Hay recursos y si se trata de una pandemia hay todos los recursos públicos que sean necesarios. En la Región de Murcia se han ido aportando recursos sanitarios en función de la necesidad epidemiológica. Murcia ha llegado a estar en situación de nueva normalidad y no eran necesario el mismo número de sanitarios. Damos utilidad al concepto de refuerzo COVID. Cuantos más recursos tengamos y más se puedan contratar mejor. Los que se han necesitado se han contratado. Precisamente en mitad de la sexta ola, el Gobierno establece un fondo COVID de cero euros para las CCAA. No entiendo que en 2021 haya un fondo COVID y en 2022 no. Lo hemos tenido que hacer todo con nuestros recursos.

Fondos Europeos

Mi posición como presidente de la Región de Murcia es que se repartan fondos sin decirme por qué no llegan aquí. Que no se nos expliquen los criterios, que parezcan criterios arbitrarios, creo que es bastante perjudicial para una región que es europea.

A Murcia han llegado 339 millones, pero son fondos condicionados, que han repartido las conferencias sectoriales. Son fondos que van dirigidos para aquellas acciones que establece el propio Gobierno central. El grueso de los fondos 'Next Generation', los proyectos presentados por las CCAA, de eso no sabemos nada. De los PERTE no sabemos nada. Estos son los que dan sentido a los fondos y de los que no sabemos nada.

Lo poco que se ha repartido se ha hecho con criterios no transparentes. Me gustaría poner el acento en que vamos muy tarde en el reparto de fondos. Que en 2023 tienen que estar comprometidos y ejecutados. Vamos muy tarde, se intentó organizar desde la oficina económica de Moncloa, luego se ha pasado a los ministerios. Yo mismo escribí a Von der Leyen y me contestó que era responsabilidad de los estados. Se están repartiendo fondos sin criterios objetivos y se está yendo a una velocidad muy lenta. Una de las preocupaciones es nuestro bajo nivel de ejecución de los fondos europeos.

Cada generación tiene su afán. Montoro hizo lo que pudo y ahora nos toca a otros y sufrir algunas consecuencias, algunas decisiones que se pueden mejorar. La realidad es que no podemos callarnos ante un reparto que no se está haciendo de manera correcta.

Tenemos que replantear los criterios objetivos de reparto. Esperemos que esto cambie. Llegar a la Justicia es el último recurso. Creemos que este es el último paso al que hay que llegar, estamos a tiempo de ejercer la cogobernanza de la que se ha hablado desde el principio de la pandemia. En las conferencias sectoriales se decide el criterio para repartir los fondos condicionados. Yo hablo de los proyectos no condicionados. Más de 1.000 proyectos ha presentado Murcia. Es en eso en lo que hay que sentarse con el Gobierno y presentar una cogobernanza real. Lo que solicito es una cogobernanza real y entre todos podamos decidir los criterios de reparto.

La situación del Mar Menor

El Mar Menor que nos preocupa a todos evidentemente verá usted aguas cristalinas. Si ahora mismo va al Mar Menos verá aguas cristalinas y tenemos los mejores parámetros de la serie histórica. Esto sucede porque es invierno. Aunque hoy veamos esto en cuanto se alarguen los días volveremos a fenómenos de trofización. Es necesario no olvidarse del Mar Menor. La vicepresidenta Ribera a la que yo agradezco su compromiso trajo un proyecto para bombear el agua contaminada que está cayendo por la rambla y espero que pueda resolverse cuanto antes.

El gobierno regional lo que ha hecho ha sido legislar para regular la actividad que genera nitratos y contaminación. Ahora el problema está en el subsuelo y está saliendo a través de las ramblas. Ya no hay vertidos agrícolas y lo que hay que hacer es cortar esto con buenos canales de drenaje.

La moción de censura fallida de Murcia

Para renacer hay que estar muerto y ya le digo yo que ni mucho menos. Toda España asistió a lo que pasó, una maniobra legítima, una chapuza, pero legítima. En lo peor de la pandemia. Lo hicieron con nocturnidad y alevosía. Algo que no estaba justificado y que se hizo por ambición de poder e intercambio de poder en el ayuntamiento y terminó como tenía que terminar.

Gobernar con Vox

Yo tengo el apoyo parlamentario y de gobierno de aquellos que decidieron cumplir el acuerdo de 2019. Fueron muy valientes y yo se lo agradezco. Sobre la consejera Campuzano es que no está en ese partido y estamos trabajando en gestionar la realidad lo mejor posible.

Me sentiría realmente cómo si todos los consejeros fueran del PP. En los últimos años hemos aplaudido el pluralismo político y yo lo aplaudo. Nadie puede decir que esté imponiendo nada, yo estoy dialogando y llegando a acuerdos para gobernar.

Yo he sufrido en mis carnes cómo cuando un gobierno no depende del PP y la inestabilidad está servida. Tanto Juanma como el resto de presidentes autonómicos lo que tienen que demostrar es que la única manera de asegurar gobiernos estables es que dependan únicamente del PP y no podemos arriesgarnos a otra cosa.

Las fricciones del PP

No me han preguntado a mí. Casado va a ser el próximo presidente del Gobierno y lo tendremos para unas cuantas legislaturas. En la Región de Murcia están todos con el proyecto de Casado. Intentar generar fricciones, enfrentamientos en el PP, puede darle réditos al PSOE o a otros partidos, incluso en el Gobierno, pero a la hora de la verdad será estéril. El PP tiene las cosas claras y el presidente del PP es Casado, es el mejor proyecto y si no es presidente Casado lo será Sánchez y eso es peor para España.