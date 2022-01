Joaquín Estefanía

No solo los bancos y no solo los mayores. El Gobierno y los bancos se han dado un mes para arreglar la marginación de las personas mayores en las sucursales, pero no acaba aquí el asunto. No se trata solo de los bancos ni se trata solo de las personas mayores, como consecuencia de los permanentes ajustes de personal. Los ciudadanos, cada vez con más frecuencia, tenemos que hacer ahora el trabajo que antes nos resolvían los empleados de esas empresas ajustadas. En el caso de los bancos, les prestamos nuestro dinero para que obtengan beneficios y somos nosotros los que tenemos que operar en diálogo con un cajero automático en bastantes casos mediante el pago de comisiones, pero si usted está ausente de su casa o en cuarentena por la COVID cuando pasa el operario que lee el recibo del gas y quizá también el del agua, puede recibir a continuación en el teléfono un mensaje de su compañía que te tutea y te dice "estás en periodo de lectura. Envía tu lectura desde aquí y evita que te estimemos el consumo". Otro operario amortizado, ¿que nos dan por nuestra colaboración?