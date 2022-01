Así son Nacho Vigalondo y Paula Púa, la divertida pareja que presenta los Premios Feroz 2022

El próximo sábado, el Auditorio de Zaragoza, acogerá la ceremonia de los Premios Feroz, los premios que otorgan los periodistas cinematográficos de España. Y como cualquier gala que se precie tiene que tener un maestro de ceremonias. Pero este año, a falta de uno, tendrá a dos: Nacho Vigalondo y Paula Púa.

Un cineasta cántabro y una cómica valenciana, el dúo se ha asomado a La Ventana de la Tele para contar cómo van a presentar la gala, de la mano también de la madrileña Pilar de Francisco, que será su guionista.

✨ Los Premios Feroz 2022 se celebran el 29 de enero en el @AuditorioZGZ ✨



📸 19:30 Alfombra roja

🎥 22:00 Gala



📌 https://t.co/I0voRpB9mZ#Feroz2022 pic.twitter.com/cov0TLiCX6 — Premios Feroz (@PremiosFeroz) January 22, 2022

“Si esto no es vertebrar España, ya me contaréis qué es”, ha bromeado nuestra colaboradora Mariola Cubells, que estará en Zaragoza este fin de semana para contar todos los detalles de lo que ocurra en esta edición de los premios.

Una pareja (des)equilibrada

No es la primera vez que Nacho Vigalondo y Paula Púa, presentan desde hace más de un año ‘Los felices veinte’, un programa estilo late night en OrangeTV. No es tampoco la primera vez que, al menos a Vigalondo, le proponen presentar los Feroz: “Yo recuerdo que hace unos cuantos años me dijeron que si quería colaborar en la gala y no hubo ocasión”.

“Yo creo que no se decidieron hasta que no encontraron a alguien que me soportara en el escenario, que pudiera equilibrar mi presencia en el escenario con su carisma”, ha opinado el director.

Esta presencia equilibrante es, claro está, Paula Púa, que también ha recordado cómo le llegó la propuesta: “A mí me llamó Nacho para contármelo y pensé ‘bueno, pero serás tú y Paula Prendes, ¿no? Se habrán equivocado de Paula’, pero estamos muy contentos”.

Una gala con guion... o no

El guion corre a cargo de Pilar de Francisco, que confiesa “sé la versión del guion de esta tarde, la del sábado es como otra gala”, aunque promete una gala “transgresora, el estilo de Nacho y de Paula va a estar, estamos en los ensayos trabajando con ellos lo que van proponiendo”.

“Tenemos guiones para nueve galas, tenemos para los Goya y para los Globos de Oro del año que viene”, ha asegurado la guionista. “Hay un borrador de guion de toda la gala, y con Nacho y Paula, en distintas reuniones lo estamos haciendo juntos”.

Nos da un adelanto: “Va a haber cosas visuales y cosas de improvisación, hay acotaciones de ‘Nacho y Paula hacen esto y la gente reacciona’, y el cómo se haga será la magia del directo, de la adrenalina, y la magia del cine”.

Nacho Vigalondo ha opinado que esto es lo bonito de la comedia, “poder disfrazar de improvisación algo que es falta de método, llegar con la gala muy verde al escenario y decir, no, lo que yo quiero sentir el público y sentir el momento”.

De momento quedamos a la espera de la gala del sábado, que con un equipo como este dúo de presentadores y esta guionista, promete mucha comedia, mucha improvisación y, sobre todo, mucho cine y televisión.