"En Francia dan por hecho que los futbolistas sin vacunar del Real Madrid no podrán acceder al país"

¿Podrán todos los jugadores del Real Madrid jugar en Francia contra el PSG? Esa pregunta se la están planteando desde el entorno del club blanco viendo las medidas que hay para poder acceder al país. A falta de poco más de quince días para el partido, la presencia de todos los futbolistas blancos está en el aire.

¿Podrán jugar los jugadores no vacunados del Real Madrid en París?

Antón Meana: "UEFA explicó que ellos van a asumir las normas de cada estado. En Francia dan por hecho que los futbolistas de clubes franceses podrán jugar sin estar vacunados porque en teoría no te exigen estar vacunados para jugar, pero no podrán acceder al país los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, que no estén vacunados".

Julio Pulido: "Hace un mes había jugadores del Real Madrid que no estaban vacunados con la pauta completa. No cumplían con esta exigencia que piden en Francia. También pasó con los jugadores del Atlético de Madrid".

Antonio Romero: "Ancelotti dijo públicamente que según sus noticias todos estaban vacunados".

Antón Meana: "No queda claro si Francia va a exigir para jugar su competición el hecho de estar vacunados. Va a ser un tema muy importante de aquí a que el Real Madrid pise Francia".

Ansu Fati decide no operarse

Jordi Martí: "Tenemos que ser muy prudentes y expresarnos con toda cautela".

Lluís Flaquer: "Hablando con doctores, ellos te dicen que los dos caminos son correctos. No significa que ir por el otro camino es que estés errando, simplemente implica otras cosas distintas a la operación. Se pide que no haya ningún tipo de prisa con su regreso y que tampoco se produzca un distanciamiento entre el jugador y los servicios médicos".

Julio Pulido: "¿Quién hay detrás de Ansu Fati para recomendarle el tratamiento conservador?".

Antonio Romero: "Todos partimos de la misma premisa. En algún momento los clubes deberían acotar este tema contractualmente. Si sale bien fantástico, pero si sale mal... Suena muy raro que los futbolistas no se fíen de sus servicios médicos".

Morata, opción real para el Barça

Javier Matallanas: "La información que tengo yo es que esta semana puede llegar al Barça. Vlahovic ha acelerado la incorporación de Álvaro. A esta hora, se ha reactivado la operacion y Morata puede ser jugador del Barça".

Jordi Martí: "Se tienen que producir unas salidas para que esto se produzca. Un Dembélé que aún le tienes que pagar, realmente te libera. Con las salidas de Mingueza, Iñaki Peña, etc. no creo que se dé el suficiente margen de fair-play financiero".