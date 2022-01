Soledad Gallego-Díaz

Es urgente que el gobierno ofrezca una imagen sin fisuras respecto a la crisis de Ucrania. El presidente, Pedro Sánchez, tiene que poder hablar con toda claridad y sin mirar por encima del hombro a la espera de las voces discordantes dentro de su propio gabinete. Cualquier impresión de desunión equivale a una de debilidad y eso es algo que puede costar muy caro. Se analice como se analice, la crisis sobre Ucrania no tiene nada que ver con la posición de España en la guerra de Irak y aquel unánime “No a la guerra”. Es importante que Podemos lo tenga absolutamente claro y no haga analogías extrañas, si no quiere abrir un nuevo y peligroso agujero en la confianza ciudadana.

España va a ser, además, escenario, el próximo mes de junio, de la cumbre de la OTAN y se supone que el gobierno que acoge a los líderes de los 30 países aliados no puede mostrar dos caras. La reunión se anunció en octubre, cuando España acababa de pasar por una de sus peores crisis con Marruecos y el que los aliados en pleno se dejaran ver en Madrid fue recibido por Moncloa con satisfacción. Ahora, cuando faltan solo cuatro meses para la cumbre, estamos metidos de lleno en una crisis muy distinta, entre la OTAN y Rusia y es España la que tiene que actuar como un socio extremadamente fiable. Hasta Pablo Casado ha comprendido que en ese campo no puede ejercer su feroz política de acoso. Quizás no ha olvidado el formidable desgaste que sufrió en su día Manuel Fraga por practicar un asedio semejante y pedir la abstención en el referéndum de entrada a la Alianza Atlántica. Algo que parece haber desaparecido de la historia, pero que increíblemente ocurrió.