La polémica del día

Esta mañana, Unidas Podemos, ERC y Bildu han registrado en el Congreso una petición para crear una comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia. Es la respuesta política a la actitud de la Conferencia Episcopal Española que ya manifestó que no tenía intención de abrir proactivamente una comisión para investigar globalmente estos delitos, como lo han hecho oros episcopados europeos. La última investigación fue la promovida por la Conferencia Episcopal de Francia y el informe elaborado por una comisión independiente fue demoledor: más de 300.000 menores abusados por sacerdotes, obispos y laicos que trabajaban en instituciones eclesiásticas.

Este año emprenderá una investigación la Iglesia portuguesa. Que la Iglesia investigue los pecados de la Iglesia sería lo propio. Pero, cuando no es así, parece pertinente que sea el Estado el que emprenda esta investigación. Para conocer la magnitud del fenómeno, para perseguir delitos que no hayan prescrito y para reparar a sus víctimas si aún viven. No sería la primera vez: en Australia e Irlanda también se crearon comisiones promovidas por sus respectivos gobiernos para investigar estos casos. Ahora el Congreso de los Diputados tiene la palabra para investigar la verdad, que no sé si nos hace libres, como dice el Evangelio, pero al menos nos hará más dignos.