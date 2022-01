Mario Torrejón, a Infantino: "Coge a las empresas con las que trabajas y haz que dejen de saquearles"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido muy criticado por sus palabras en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el marco de su defensa de internacionalizar el fútbol y hacer el Mundial cada dos años, entre otras cuestiones.

"El fútbol va sobre oportunidades, sobre esperanza, sobre las selecciones, sobre los países, sobre el corazón, el disfrute, la emoción. No podemos decir al resto del mundo, 'danos el dinero, si tienes un gran jugador, dánoslo también', pero míranos en televisión. Necesitamos incluirles, necesitamos encontrar maneras de incluirles, necesitamos encontrar maneras de incluir al mundo entero, para dar esperanza a los africanos para que no tengan que cruzar el Mediterráneo para encontrar, a lo mejor, una vida mejor, pero más probablemente la muerte en el mar", ha dicho. Sus manifestiaciones han sido tan criticadas que que horas después han publicado una aclaración en las redes sociales oficiales de FIFA.

Mario Torrejón: "Lo que ha dicho es una tontería. Si quieres acabar con esas situaciones; la desigualdad, la pobreza... Coges a las empresas, organismos gubernamentales, etc. con las que trabajas y haces que el resto del mundo deje de saquearles. O que les ayude, por ejemplo con las vacunas".

Antón Meana. "Según fuentes cercanas a la FIFA, Infantino se cree que es el señor fútbol, el que acercó el fútbol a los más pobres. Ahora mismo no ha convencido al consejo de Europa, porque han dicho que no a los Mundiales cada dos años. UEFA y Conmebol si tienen que romper la cuerda por forzarla, lo van a hacer. Lo que tienen claro es que no jugarán un Mundial cada dos años. Incluso estarían de acuerdo con salirse".

Sique Rodríguez: "Ceferin gana todas las batallas: primero la Superliga de Florentino y ahora el Mundial de Infantino. A nivel mediático ha conseguido que todo el mundo se ponga en contra".

Morata, ¿cerca del Barça?

En la última semana del mercado de fichajes de invierno el FC Barcelona aprieta por la llegada de un delantero centro que ponga el gol que le falta al conjunto dirigido por Xavi Hernández. La petición del técnico es Álvaro Morata, exdelantero del Real Madrid y Atlético de Madrid, actualmente en las filas de la Juventus de Turín. Es precisamente un movimiento del conjunto transalpino el que podría desbloquear la operación, pero el COVID-19 se ha puesto de por medio.

Marcos López: "El pegamento generacional en el Barça te lo tienen que dar jugadores como Frenkie De Jong, Dembélé... Ahora están buscando jugadores que encajen en el estilo de la Selección porque ven cómo funcionan con Luis Enrique. Están intentando encontrar a través de esos jugadores de rendimiento inmediato una solución para ahora".

Javier Herráez: "Creo que se hará la operación y será un buen movimiento. Yo sé que el jugador se ve en el Barça".

Sique Rodríguez. "Xavi quiere delanteros que presionen arriba, porque a los de ahora les cuesta. Es difícil que el Barça pueda reforzarse, pero yo creo que este tema se puede alargar. Deberíamos montar una tienda de campaña al lado de LaLiga para ver qué pasa".

Pablo Pinto: "Yo creo que en el fichaje de Morata por el Barça podría darse porque el Atlético tiene que pagar por Griezmann y el Barça por Morata. Es un momento en el que hay poco 'cash' en el mercado, así que es una solución buena para todos".