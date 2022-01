"Me sacó la placa": Luis Tosar recuerda el día que fue retenido por la policía por "parecerse" a 'Malamadre'

Malamadre es, sin duda alguna, uno de los personajes más populares del actor Luis Tosar. Un preso, que estuvo 20 años encerrado entre rejas, que lideró el motín para escapar de la cárcel de Zamora de la que se había convertido en el líder gracias a su carisma y al miedo que infundía entre el resto de reclusos por su físico imponente y su escaso miedo a la muerte. Un papel y que le permitió llevarse premios tan importantes como el Goya a la mejor interpretación masculina protagonista.

A pesar de que ya ha pasado más de una década desde que se estrenara la película, todavía son muchos los que asocian el rostro del actor al preso de la cárcel de Zamora. Incluso la policía. En una entrevista para el Hoy por Hoy, el actor ha reconocido que llegó a ser retenido hace años por un policía por su parecido con el peligroso reo: "Yo estaba rodando Mientras duermes con Jaume Balagueró y vivía en un apartamento".

"La policía me retuvo porque me parecía a un tipo que se parecía a un personaje que había interpretado yo"

Después de un día de rodaje, el actor recuerda que bajó de casa a hacer la compra y que, a la vuelta, le detuvo un señor con las bolsas en la mano. Tras sacarle la placa, el hombre le explicó que era policía y que necesitaba que se identificara cuanto antes. Dado que solo había salido a la calle para comprar cuatro cosas en el supermercado, Luis Tosar le explicó que no llevaba la documentación encima. No obstante, le invitó a que le acompañara a casa si quería para que viera que no trataba de escaparse.

El día que Luis Tosar fue detenido por la policía por "parecerse" a Malamadre



"¡Pero si tú eres el actor! Es que estamos buscando a un tipo como tú" 🤣 pic.twitter.com/ZBWtdcU3MP — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) January 27, 2022

Tras mirarle detenidamente, el policía reconoció a Luis Tosar y llegó a la conclusión que era el actor que interpretó a Malamadre en Celda 211. Al parecer, la policía estaban buscando a un sospechoso que se parecía mucho al actor gallego. De hecho le conocían como Malamadre porque se parecía mucho al personaje que interpretaba en la película Celda 211: "La policía me retuvo porque me parecía a un tipo que se parecía a un personaje que había interpretado yo".

Malamadre era un atracador violento

Después de charlar con el agente de policía, Luis Tosar descubrió que la persona que estaban buscando era un atracador violento: "Era un tipo peligroso". Por esa misma razón, el actor reconoce que en ese momento agradeció no ser él y, sobre todo, no habérselo encontrado en ningún sitio. De esta manera, y a pesar de que Malamadre no era más que un personaje ficticio, este acabó siendo real y volviendo al propio Luis Tosar.

Una década más tarde, y a pesar de que ya ha interpretado a decenas de personajes distintos a este, los aficionados al séptimo arte siguen viendo en Luis Tosar al mítico recluso que se metió a toda su cárcel en el bolsillo.