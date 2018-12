Lo mejor del año para Apple: desde apps y videojuegos hasta música y películas

Apenas unas horas después de que Google haya dado a conocer las mejores aplicaciones y videojuegos del año bajo su criterio personal, Apple ha hecho lo propio y ha publicado el listado de las apps más exitosas de los últimos doce meses. Desde la mejor aplicación del año hasta el mejor juego del 2018 o las mejores canciones del año en Apple Music.

Pero no solo eso. En esta ocasión, la compañía también ha querido reconocer a las mejores películas del año, los programas de televisión, los podcast y los libros. De esta manera, la empresa liderada por Tim Cook pretende dar a conocer lo mejor de los últimos 12 meses. Estos han sido los grandes vencedores del 2018:

De las mejores aplicaciones hasta los mejores juegos 2018

En primer lugar, la compañía ha reconocido las mejores apps y juegos de las distintas plataformas integradas bajo el sistema operativo iOS. Desde iPhone hasta el iPad pasando por otros productos de la compañía como el Mac o el Apple TV. En el caso del iPhone, Apple ha considerado que la mejor app ha sido Procreate Pocket, mientras que el juego más destacado para esta plataforma sería el Donut County.

En lo que respecta al plano musical, Apple reconoce a Drake como el artista del año. Mientras tanto, la compañía dirigida por Tim Cook ha considerado a Juice WRLD como artista revelación, a 'I Like it' de Cardi B como la canción del año y a 'Golden Hour de Kacey Musgraves' como el mejor álbum de 2018.

Podcast, películas, libros... lo mejor del año

En el campo de los podcast en España, Apple ha reconocido algunos como 'Las tres muertes de mi padre', 'Aquí hay dragones', 'El Podcasts de Cristina Mitre', 'Tor, tretze cases i tres morts', 'La Resistencia de David Broncano', 'El timbre del desarrollo personal', 'Verano en USA' o 'Buenismo bien'. Entre los más populares también podemos encontrar otros como 'TED en Español', 'Informe Z', 'Por fin no es lunes' y 'Vostok 16'.

Respecto a las películas, la compañía liderada por Tim Cook destaca títulos como 'Los Increíbles 2', 'Coco', 'Campeones', 'Vengadores: Infinity War', 'Blade Runner 2049', 'La forma del agua', 'Call me by your name', 'Lady Bird', 'El mejor verano de mi vida' e 'Isla de perros'. Por último, y en lo que respecta al campo de los libros, la compañía considera que 'La desaparición de Stephanie Mailer', de Joël Dicker es el libro del año.