Unos octavos de reencuentros

El día que hay sorteos de eliminatorias de la Champions siempre hay un aroma especial en el ambiente, para algunos nostalgia, para otros revancha y para otros de volver a casa.

Los octavos de la Champions no han dejado los reencuentros que muchos querrían, como ver a Mourinho de vuelta en el Santiago Bernabéu, pero si va a haber recuerdos para muchos jugadores.

Mario Manzukic

Mandzukic en un partido de Champions con el Atleti en 2015 / Gonzalo Arroyo Moreno (Getty Images)

El croata vuelve a la que fue su casa durante una temporada, aunque no va a sentir eso. El que fuera el 9 del Atleti en la temporada 2014/2015 visitará por primera vez el Wanda Metropolitano. Él conoció el Vicente Calderón, por el que se puede decir que pasó sin pena ni gloria, con un bagaje de 28 partidos jugados y 12 goles en su haber. No se esperará un caluroso recibimiento, pero tampoco algo hostil, ya que cumplió su papel de llenar, en la medida que pudo, el hueco de Diego Costa como delantero centro de los rojiblancos.

Ángel Di María

Di María en un partido con el Manchester United en 2015 / Clive Brunskill (Getty Images)

En la misma temporada que Mario aterrizó y pasó por el Atleti, Di María, un 26 de agosto de 2014, se convertía en el fichaje más caro del fútbol inglés, procedente desde el Real Madrid por 75+15 millones de euros. Este no tuvo una muy buena experiencia en su paso por Manchester, dejando solamente 4 goles en 32 partidos, muy lejos de lo que se esperaba de él, aparte de sus rencillas con Louis van Gaal, que hicieron que, menos de un año después, el 6 de agosto de 2015, el argentino firmase con el PSG por 63 millones, convirtiéndose, otra vez, en el jugador más caro de la Ligue 1 en ese momento.

Klaas Jas Huntelaar

Huntelaar celebrando un gol con el Madrid en 2009 / Denis Doyle (Getty Images)

Algunos ya no se acordarán de este tercer fichaje fugaz, pero el holandés fichó por los blancos en la temporada 2008/2009, una antes de la llegada de los últimos galácticos: Cristiano Ronaldo, Benzema y Kaká. El delantero cierra el ciclo ya que fue fichado a cambio de 20 millones desde el Ajax y en febrero volverá con ese mismo equipo al Santiago Bernabéu, tras pasar entre medias por Milán y Shalke 04. No obstante ya sabe lo que es medirse en una eliminatoria de Champions al Real Madrid, cuando en 2014 casi les elimina, haciendo sufrir a toda su exafición. En su paso por los blancos dejó 8 goles en 20 partidos jugados, aunque no se guarda un recuerdo no grato de él en la Castellana.

Samuel Umtiti

Umtiti al final de la temporada con el Lyon en 2016 / ROMAIN LAFABREGUE (Getty Images)

Un fichaje de la historia reciente que ha venido para quedarse. El FC Barcelona encontró en el francés lo que tantos años estaba buscando, el prototipo de central joven y que sepa sacar el balón desde atrás. Desde que llegó en la temporada 2016/2017 ha sido casi un indiscutible al lado de Piqué y aunque esta temporada las lesiones no le estén acompañando, no se perderá la cita de volver a Lyon, su casa, pero defendiendo otra camiseta en su camino de ayudar a los blaugranas a conquistar esta Champions.

Xhezair Shaqiri

Shaqiri celebrando un gol con el Bayern en 2013 / CHRISTOF STACHE (Getty Images)

El suizo maduró y se hizo futbolista en Alemania, y en febrero regresará a Múnich para intentar dar el campanazo y eliminar a todo un Bayern de su deseada Champions para intentar ahora cumplir el sueño de los 'reds'. El jugador número 12 de Klopp que no dudará ni un instante si tiene la oportunidad de eliminar a su exequipo en, posiblemente, la eliminatoria más atractiva de todos los octavos. En su pasó dejó 17 goles en 81 partidos y ya ha pasado tiempo desde que dejó a los bávaros en 2015.

Leroy Sané

Sané con el Shalke en un partido de Bundesliga en 2016 / GUNTER SCHIFFMANN (Getty Images)

Uno de los grandes desembolsos de los últimos años por un talento joven. El City y Guardiola apuestan por los extremos vertiginosos, hábiles y que proporcionen soluciones a base de individualidades en partidos atascados, y así es el alemán. Desde 2011 en el club germano, donde se hizo como futbolista y se dio a conocer en el mismo día que debutó en Europa, en aquel partido en el Bernabéu donde brilló con luz propia y él y Huntelaar casi eliminan al Real Madrid. Llegó al los 'skyblues' por una suma de 45 millones que de momento no le ha pesado. En la temporada siguiente a su llegada (2017/2018) ganó el premio al mejor jugador joven de la Premier.