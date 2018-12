La solución para que los animales no sufran con los fuegos artificiales

Como cada año por estas fechas, muchas serán las personas que celebrarán la Navidad y el año nuevo tirando petardos, cohetes y fuegos artificiales en la vía pública. Un espectáculo de luz y de sonido, que fascina a millones de personas por su belleza, pero que resulta doloroso tanto para las mascotas como para sus dueños, quienes viven con especial preocupación la llegada de estos días.

Pese a que no todos los perros se asustan con el ruido de los petardos o de los fuegos artificiales (un 50% según el entrenador canino Graeme Hall), cada vez son más las personas que acuden a las clínicas veterinarias para llevar a cabo terapias de desensibilización a las mascotas para que se adapten a estos ruidos. Todo ello para hacer frente a un problema para el que la sociedad está cada vez más sensibilizada.

Según explican los expertos, los perros se asustan por una cuestión de sensibilidad del oído. Mientras que un sonido que pase de los 20.000 Hz es inaudible para los humanos, los perros pueden oír hasta 60.000 Hz. Por lo tanto, el ruido que perciben con los petardos no es comparable al que nosotros escuchamos. Un ruido que puede derivar en ansiedad, taquicardia, miedo descontrolado e incluso la muerte en algunos casos, tal y como afirma el neurobiólogo Gregory Berns.

La cabina de cancelación de ruido

Con el objetivo de evitar estos síntomas, y que las mascotas también puedan disfrutar de la navidad, el fabricante de automóviles Ford ha desarrollado un prototipo de caseta que ayudaría a evitar síntomas como los anteriormente expuestos.

Una cabina de cancelación de ruido, que basa su tecnología en los sistemas de aislamiento de los coches de la marca estadounidense y en el sistema de control de sonido del Ford Edge SUV, que ayuda a cancelar los ruidos externos bajo demanda. Todo gracias a un sistema de micrófonos integrados en la caseta, que envía frecuencias opuestas al perro cada vez que escucha el ruido de petardos y fuegos artificiales. De esta manera, la compañía reduce y cancela significativamente el ruido que afecta a los perros y les permite descansar plácidamente.

Pero no solo eso. Según cuentan sus desarrolladores, la caseta ha sido diseñada con una puerta automática, bloques elevadores antivibración y ventilación insonorizada. Así, la compañía pretende reducir el ruido durante estos días tan especiales para evitar que los perros sufran. No obstante, todavía no es más que un prototipo. Por lo tanto, si quieres que tu perro pase estos días de la mejor forma posible, estos son algunos de los consejos que te ayudarán a conseguirlo.

Qué hacer para relajar a tu perro

Si tienes un perro, y quieres que se relaje durante estos días, puedes llevar a la práctica los siguientes consejos. En primer lugar, es recomendable cerrar las ventanas y las persianas. Gracias a ello, evitarás que los animales traten de escaparse o saltar por la ventana. También puedes intentar camuflar el vídeo, ya sea con música o dejando la cama del perro en la zona menos ruidosa de la vivienda.

Otro de los consejos que puedes llevar a cabo es crear un refugio en torno al sitio escogido por el perro en caso de peligro. Por norma general, los perros escogen una zona concreta de la casa para esconderse cuando en situaciones de peligro. Por lo tanto, adapta ese rincón de la casa para que tenga todo aquello que necesita a mano. No olvides dejar las puertas abiertas para que el perro pueda pasear libremente por casa.

Por último, actúa con normalidad. Si el perro considera que estás nervioso o que estás haciendo cosas que por norma general no haces, sabrá que algo no va bien, lo que le inquietará todavía más. Por esa misma razón, se considera fundamental intentar normalizar la situación y, en caso de que sea posible, jugar con él o mostrarle tu cariño para que detecte que todo está bien.