El ministerio de Cultura vuelve a requerir a la SGAE

El ministerio de Cultura no baja su guardia y no deja de requerir, recordar y recomendar a la Sociedad General de Autores Españoles para que cumpla de manera estricta el requerimiento que hace tres meses le envió y que, en caso de no cumplirse, puede desembocar en la petición a un juez de la Audiencia Nacional para intervenir la entidad.

Ayer mismo envió un nuevo escrito a la entidad en la que se le daba un plazo de 48 horas para que le envíe “una copia integral, en formato pdf, de la convocatoria de la asamblea general extraordinaria del 27 de diciembre de 2018 remitida a sus miembros junto con todos los documentos que le han acompañado y, en particular, la propuesta de modificación de estatutos de la SGAE”.

En esa reunión extraordinaria pueden votar los socios de manera electrónica mediante firma digital del DNI electrónico o con un documento acreditativo equivalente. Para el ministerio ese sistema de identificación es más restrictivo que el exigido en la anterior y por ello recomienda el mismo uso de la forma de votación que “SGAE ha venido empleando hasta ahora en sus asambleas”, menos estricta que la que se aplicará el 27 de diciembre.

Una portavoz de SGAE asegura que la exigencia del DNI electrónico busca reforzar la seguridad de la votación y garantizar las buenas prácticas.

Esa asamblea debe someter a votación también el reparto de derechos de autor y su normativa y la venta de dos inmuebles (uno en Palma y otro en Valencia). En el escrito del ministerio, se recuerda a la entidad que está obligada a pagar los derechos de autor de manera proporcional y cumpliendo un reglamento ratificado por la asamblea general de socios.

La entidad, que afirma que se contestará en tiempo y forma a este último escrito del ministerio, dice mostrarse sorprendida por haberlo recibido cuando la SGAE se “encuentra organizando de manera intensa a la asamblea general y a escasos días de su celebración”.