Leo Messi atraviesa uno de sus mejores momentos de forma y este martes ha dado pistas sobre las causas en el acto en el que ha recibido su quinta Bota de Oro como máximo goleador del fútbol europeo. "Gracias a Dios me encuentro muy bien en lo físico y en lo anímico. Pasan los años y uno intenta cuidarse, como hice durante toda mi carrera. Y ahora mucho más", ha señalado.

El argentino ha explicado que afronta su preparación de ese modo porque "los partidos son cada vez más exigentes" y no hay "mucho tiempo de descanso" entre encuentro y encuentro.

Leo Messi, con sus cincos Botas de Oro como máximo goleador del fútbol europeo. / Alejandro García (EFE)

Messi, aprovechando la entrega de este premio por quinta vez, ha confesado también que no se esperaba todo lo que le ha pasado a lo largo de su carrera. "Mi sueño era triunfar en el fútbol porque es lo que amo, pero no me esperaba tanto", ha añadido. "Es el resultado del trabajo, del esfuerzo y de los compañeros. Estoy en el mejor equipo del mundo y rodeado de los mejores en su puesto. Eso hace que sea más fácil".

La estrella del Barcelona es el jugador que más veces ha ganado este trofeo. Hasta ahora compartía cuatro premios con el portugués Cristiano Ronaldo. En esta ocasión se ha impuesto al egipcio del Liverpool Mohamed Salah y al inglés del Tottenham Harry Kane.