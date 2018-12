Marcelo: "Agradezco mucho a Mourinho lo que ha hecho por mí dentro del Madrid"

El defensa del Real Madrid Marcelo Vieira lamentó la destitución del portugués José Mourinho como entrenador del Manchester United, pero no aseguró si le gustaría o no que volviese a entrenar al conjunto blanco. "Es una pena, es un grandísimo entrenador y ahora está sin club. Si vuelve al Madrid, no soy yo quien lo decide. Agradezco mucho a Mourinho lo que ha hecho por mí dentro del Madrid", declaró.

Además, el lateral izquierdo madridista considera que el francés Zinédine Zidane, con el que conquistó tres Ligas de Campeones en el Real Madrid, podría ser un buen recambio para el luso al frente de los 'red devils'. "Creo que 'Zizou' ha demostrado un grandísimo trabajo en poco tiempo. Estaría bien en cualquier equipo del mundo", expuso.

Sobre Isco

El lateral también afirmó que el centrocampista Isco Alarcón está "a muerte" con el equipo y que es el jugador "más habilidad y calidad" de la plantilla, y ha apelado a la "unión" del vestuario para darlo todo en el Mundial de Clubes, "una competición muy corta que vale mucho para el fútbol".

"Sabemos la calidad de Isco, para mí el jugador de la plantilla que tiene más habilidad y calidad dentro del terreno de juego. Están dando mucho mérito a una cosa que no tiene mucho sentido. Hay veces que los jugadores juegan más y otras que juegan menos", manifestó en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Kashima Antlers japonés en semifinales del Mundial de Clubes.

En este sentido, incidió en que se está poniendo "mucho énfasis en una cosa que se supone que es normal", como es la suplencia de un futbolista. "Un jugador tiene varios momentos y ya está, no hay que darle más vueltas. Isco está en el Madrid a muerte, como todos los jugadores", continuó.

Por otra parte, el brasileño explicó que los éxitos siguen llegando gracias a la "unión" de la plantilla, y que ahora tienen una oportunidad única en Abu Dabi. "Somos una familia, somos muy amigos dentro y fuera del campo y eso se nota. Estamos disputando una competición muy corta que vale mucho para el fútbol", apuntó.

"El mérito es la unión que tenemos dentro del vestuario. La base del equipo lleva jugando mucho tiempo junta y eso nos ha ayudado a llegar a donde hemos llegado. Esto no se para aquí; tenemos mucha hambre de ganar títulos, estamos en una competición corta, y la ilusión la tenemos siempre. Vestir la camiseta del Madrid motiva siempre", prosiguió.

En todo ello, una de las claves es ayudar a los futbolistas más jóvenes a progresar en el equipo. "Cuando llegué al Madrid yo era muy joven y todos los jugadores que tenían más experiencia me ayudaron. Nosotros ahora intentamos ayudar a todos los jóvenes. Ellos tienen que estar a gusto, trabajar, hacer todo para dejar al Madrid donde tiene que estar, que es arriba", subrayó.

Por último, Marcelo valoró como "difícil" la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Ajax de Ámsterdam. "Los equipos que pasan a octavos siempre son los mejores de la competición. Va a ser partido muy difícil, todavía queda mucho, y va a ser muy bonito", concluyó.