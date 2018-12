Page se aleja de Sánchez: "No podemos depender de los independentistas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a marcar distancias con el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Cataluña. Pague ha afirmado que el independentismo catalán es un "problema complejo", pero hay "una cosa sencilla de entender, y es que para poder dialogar con los independentistas no podemos depender de ellos". "Hay que ser independiente de los independentistas, porque cuando uno depende de otros, no está en condiciones de imponer sus argumentos ni siquiera por la fuerza del diálogo y la razón", ha asegurado el presidente regional durante la presentación del programa Ningún mayor solo en Navidad.

"Esto es más sencillo que el mecanismo de un chupete, no depender de aquel con el que te tienes que entender, sobre todo cuando gobernamos sin mayorías", ha abundado.

También ha señalado García-Page que, al cumplirse los cuarenta años de la Constitución, se celebra que este país pudo encontrarse a sí mismo y abrazarse "como nunca, generaciones enteras que habían vivido la Guerra Civil, la dictadura, gente que tenía represaliados en un bando y en otro, y que durante toda la vida no alimentaron ni el rencor ni el odio".

"Una cosa es no olvidar y otra tener rencor. Son dos cosas muy importantes que me han enseñado mis abuelos y mis padres", ha comentado el presidente castellano-manchego, sobre todo en un país en el que algunos "juegan a quedarse solos" cuando lo más importante que ha pasado a los españoles en estos 40 años de Constitución es "ir de la mano de Europa".

Estas declaraciones del barón socialista llegan después de que la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, haya defendido este martes en la SER el diálogo con las formaciones soberanistas y haya achacado a la precampaña las voces críticas en su partido. Una de estas voces críticas fue precisamente la de García-Page, que llegó a sugerir la ilegalización de los partidos independentistas. Sobre esto, Calvo ha reiterado en su entrevista en 'Hoy por Hoy' que las formaciones políticas solo pueden ser ilegalizadas cuando tienen vínculos con la violencia, pero no por sus ideas.

"A los partidos solo se les puede ilegalizar cuando tienen vínculos con la violencia, no por sus ideas. Las ideas en una democracia son necesarias y defendibles aunque no te gusten. Como decía el presidente Sánchez, al independentismo se le combate con argumentos. Al independentismo se le combate diciendo lo que solemos decir en este Gobierno todos los días: no hay nada progresista en una salida de Cataluña del estado español y de Europa. Eso es hacer política y de eso sabemos mucho porque hemos tenido que combatir situaciones difíciles. Es verdad que los compañeros que van a ir a las elecciones autonómicas están preparando las precampañas y las estrategias, que es lo que hay hacer. En política, siempre pero ahora quizá más, las situaciones son más complejas y requieren un pensamiento más complejo", ha respondido Carmen Calvo.

El presidente del Gobierno se encuentra inmerso en una ronda con todos los barones socialistas antes de reunirse con el president de la Generalitat, Quim Torra, este próximo viernes aprovechando el Consejo de Ministros que se celebra en Barcelona. Este miércoles recibirá al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.