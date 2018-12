El Gobierno mantendrá el sistema de becas de Wert que el PSOE criticó en la oposición

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha confirmado que se va a mantener el sistema de becas que puso en marcha el PP en 2013, y que tanto criticó el PSOE en la oposición, con una parte fija y otra variable, como avanzó la Cadena SER. Isabel Celaá ha asegurado que harán cambios para mejorarlo pero reconoce que no se volverá al modelo anterior - en el que no había un presupuesto cerrado - por cuestiones económicas: "Es verdad que la parte fija puede ser más ampliable y la parte variable menos, pero siempre tendrá que haber una parte fija y otra variable por la sencilla razón de que año a año acude un número diferente de becarios para acceder a su beca y los presupuestos generales del Estado no tienen capacidad para prever tanto", ha dicho la ministra que hoy ha presidido la reunión del Observatorio de Becas que se ha reunido por primera vez en siete años. Una portavoz del ministerio de Educación ha asegurado después que no hay ninguna propuesta cerrada por parte del Gobierno.

El ejecutivo, según fuentes educativas, quiere reforzar la parte fija de la beca lo que ayudaría, entre otras cosas, a que los alumnos tengan más claro la cuantía total que van a recibir. Mantener este modelo dificulta, sin embargo, adelantar el pago a principio de curso, como exigen los estudiantes, ya que hay que asignar la parte fija y después la variable. "La parte variable es uno de los motivos de inestabilidad del sistema de becas", ha señalado el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), Carles López, uno de los asistentes a la reunión del Observatorio. López apuesta por acabar con la cuantía variable de las becas y que esta se dirija hacia unos complementos fijos. El objetivo debe ser, ha subrayado, evitar el abandono educativo temprano (actualmente en el 18%) para lo que es fundamental la mejora de las becas no universitarias.

El sistema de becas que implantó el ministro José Ignacio Wert en 2013 ha sido duramente criticado por rectores, alumnos y familias. El modelo establece una parte fija de la ayuda, de como máximo 1600 euros, y una variable, de entre 1500 y 60 euros, que se reparte después. La cantidad que se recibe se calcula con una fórmula complicadísima y está condicionada al número de alumnos que reciben la fija, a la renta y al rendimiento del alumno. Además de cambiar el sistema el ejecutivo de Rajoy endureció los requisitos académicos en plena crisis económica para acceder a las ayudas.

Con el sistema del PP las cuantías de las becas universitarias han caído un 18% de media y hasta un 50% para los alumnos con menos recursos. Este curso el Gobierno ha eliminado el requisito de tener un 5,5 para la beca de matrícula, algo que ya había anunciado el ministro anterior, Íñigo Méndez de Vigo. Se mantiene un mínimo de un 6,5 para acceder a la beca económica. El ejecutivo aumentó en 100 euros la cuantía de la parte fija para los alumnos con menos recursos.