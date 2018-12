El secreto tras la ilusión óptica del agua congelada

View this post on Instagram

IMMOBILE!! Sembra ghiaccio ma è acqua che scorre! Si tratta di una condizione fluidodinamica piuttosto rara chiamata FLUSSO LAMINARE STAZIONARIO, non è un effetto ottico ma è reale #scienza #natura #science #sciences #mountain #water #static #staticflow #flussostazionario #terrefredde #bestofthesay #incredible #fantastic #naturelovers #naturepic #instadaily #instalike #exploration #inlombardia #sciencejokes #awesome #awesome_earth #nature_perfection #aprica #ig_sondrio #fisica #physics #explore #explorer #travel This content is exclusively managed by Caters News. To license or use in a commercial player please contact licensing@catersnews.com or call +44 121 616 1100 / +1 646 380 1615