Que tu padre sea una estrella de la NBA no es habitual. Pero esas grandes figuras tienen hijos y les gusta trasmitirles todo lo que saben. El último que lo ha demostrado es Lebron James a través de un vídeo que ha causado sensación en Instagram.

En la grabación aparece la estrella de los Lakers conversando con su hijo de 11 años. James consideró que el pequeño no estaba disfrutando de una victoria de su equipo y decidió intervenir. "Has hecho tres de las mejores jugadas del partido. ¿Quieres que te diga cuáles fueron? Te has desanimado demasiado sin ninguna razón", le dice Lebron al niño.

"Has cogido el rebote de ataque cuando perdíais de cuatro y conseguiste el palmeo, ¿cierto? Luego le diste el pase a Owen cuando consiguió el 2+1 e hiciste el cambio de posición para el tiro ganador. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No te preocupes por si fallas o metes los tiros. Has jugado un partidazo, no te preocupes por ello", añade. "Estoy orgulloso de ti", le dice para concluir y antes de instarle a volver con sus compañeros de equipo.