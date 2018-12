Leo Messi explica su llegada al Barcelona: "Alguno dijo que no"

Carlos Rexach fue el hombre que más apostó por el fichaje de Lionel Messi cuando era solo un niño. Así lo cuenta el argentino en el documental Take the ball, pass the ball emitido por Movistar+ sobre el Barcelona de Guardiola, Messi, Xavi e Iniesta, entre otros, que lo ganó todo.

El argentino elogia el empeño del entrenador por hacerse con sus servicios aunque recuerda que hubo algún otro técnico de la casa que no lo veía igual. "Rexach tomó la decisión", recuerda el argentino sobre un hombre que dice que su mérito no fue fijarse en aquella promesa, sino ponerse "pesado" hasta convencer a la directiva para llevarlo a Barcelona.