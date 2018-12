David Villa: "Sería muy bonito jugar en el homenaje a Quini"

El delantero David Villa reconoció que, por supuesto, le gustaría volver a la selección y que 'sería muy bonito poder jugar el partido de España-Islas Feroe en el que se hará un homenaje a Quini' y que se disputará en El Molinón el próximo 8 de septiembre.

'Voy a tener 70 años y voy a seguir queriendo volver a la selección. Es un tema que nunca voy a dar por cerrado', indicó Villa que participó en un acto publicitario en Gijón en el que reconoció que cuando volvió a la selección hace un año la llamada le hizo 'una ilusión bestial', pero que tiene claro que volver no depende de él.

El delantero comenzará en breve una particular pretemporada antes de viajar a Japón para enrolarse en las filas del Vissel Kobe en el que volverá a encontrarse con Andrés Iniesta y por el que ha firmado por una temporada.

Villa se mostró 'muy ilusionado por este paso' que definió como 'un reto difícil en un sitio diferente, otro reto complicado pero apasionante' y señaló que para aceptar la oferta del club japonés 'fue muy importante la presencia de Iniesta y de Juanma Lillo'.

El delantero asturiano desveló que cuando se supo que iba a dejar Nueva York recibió muchas ofertas, 'pero ninguna de España' y fue contundente al manifestar que cuando decidió dejar el fútbol europeo 'sabía que iba a ser muy complicado volver'.

'Durante toda mi vida he tomado decisiones importantes y todas las he valorado mucho, la primera si voy a estar bien y si voy a poder jugar ahí, ya desde que fui del Sporting al Zaragoza', indicó David Villa que reconoció haber recibido 'muchos mensajes de cariño, no solo del club gijonés sino de todos los equipo en los que ha estado, 'incluso de otros en los que no he estado'.

Preguntado por la marcha del Sporting, Villa afirmó que el seguimiento que le hacía era 'máximo' y consideró que 'el Sporting de José Alberto ilusiona' y que 'es importante un cambio de cara' pero que hay que tener en cuenta que 'la Segunda es muy larga'.

Villa deseó 'lo mejor' a Luis Enrique del que aseguró que había sido 'una referencia' para él y al que tenía un 'cariño especial'. El exsportinguista fue sincero al manifestar que lo pasó 'mal viendo el derbi ante el Real Oviedo', pero que espera que 'en la segunda vuelta el resultado sea diferente.