Simeone no suele dar puntada sin hilo. Nunca. Y suele ser comedido en todas las situaciones salvo en aquellas que requieran mensajes cargados de contenido para favorecer una situación. Basta escuchar al argentino para hacerse una idea de cómo está la situación de Lucas Hernández reconociendo que está en manos de club que siga y pidiendo a la afición que levante la voz para ayudar a convencer al jugador apelando al cariño y que se sienta querido. Quizás en la memoria guarde lo sucedido con Griezmann el pasado verano.

De inicio, Simeone reconoce que "hablé con él, hablé con el club. Lucas sabe lo que pienso y el club sabe lo que pienso y lo que me gustaría y hasta el día de hoy está con nosotros y no hay muchas posibilidades de hablar de si se va o se queda porque está aquí y si estuviera disponible jugaría" pero hasta en dos ocasiones no ha asegurado que el francés vaya a continuar porque "no te tengo que asegurar nada porque está aquí y mientras esté aquí".

"Ya le dije al club y a Lucas lo que pienso"

Ante la insistencia, Simeone ha dado un paso más y ha lanzado el guante al club para que resuelva esta situación: "Lucas sabe el afecto que tenemos por él, sabe el futbolista que es, es normal que un equipo como el Bayern Múnich, aparentemente, quiera pagar su cláusula porque es un club muy importante. Estará en la decisión y el trabajo que haga el club con Lucas para que las cosas sigan como están".

Y por si falla el dinero Simeone no duda en jugar la baza sentimental para convencer al jugador y le pide a la gente que tome partido. "Ya le dije al club y a Lucas lo que pienso y ojalá que mañana la gente le haga sentir a Lucas el afecto que se tiene hacia él y que mejor que reflejarlo con un hombre como Gabi, que es del club, que siempre ha sido del club" porque cualquier aspecto puede ser decisivo para convencer al jugador.