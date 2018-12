La entrevista de Xavi en Marca dejó muchas perlas. Habló, además del Barcelona, de la Selección o del Real Madrid. Incluso se animó a opinar sobre Vinicius, a quien comparó con jugadores mucho más asentados como Neymar o Mbappé.

"Se le ve con talento y desparpajo. Es como Neymar, lo ves como una bomba, capaz de lo mejor... pero tienen que madurar aún. Ney va a aprender. es inteligente. O Mbappé", aseguró Xavi.

Sin embargo, apuntaló: "Es difícil encontrar sucesores a Messi y Cristiano. No creo que haya cracks que dominen con tanta diferencia como lo han hecho ellos dos. ¿Quién marca 50 goles? Luis Suárez, por ejemplo, me parece de los mejores '9' de la historia del Barça, pero solo llega a 30, no a 50. Los Balones de Oro se irán a repartiendo ahora".