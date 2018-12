Sergio Ramos y Reguilón han vuelto protagonizar una escena que no ha tardado en volverse viral en las redes sociales. Esta vez, el 'troleo' de Ramos ha sido amigable: el defensa graba cómo Reguilón despierta en el autobús cuando todo sus compañeros ya se han bajado.

Quand Sergio Ramos trolle Sergio Reguilón, endormi dans le bus du Real Madrid. 😴💤😂 pic.twitter.com/SSSpXOy9KN — Actu Foot (@ActuFoot_) 21 de diciembre de 2018

No es la primera ocasión en la que ambos llaman la atención de las redes: el pasado mes de octubre, durante un entrenamiento, el capitán propinó varios pelotazos al canterano.

Al final, y tras el aluvión de críticas, Ramos se disculpó en su cuenta de Twitter: "Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos!!", rezaba el mensaje.

La final del Mundial de Clubes, contra el Al Ain

Ahora, el Real Madrid se prepara para la final del Mundial de Clubes contra el Al Ain, con un entrenamiento en el Zayed Sports City Stadium, sin la presencia de los dos jugadores que se perderán la cita, Marco Asensio y Mariano, y con gran ambiente en el resto de la plantilla.

Tras caer lesionado en la semifinal ante el Kashima japonés, las pruebas médicas confirmaron la rotura muscular que sufre Marco Asensio, que estará cerca de un mes alejado de los terrenos de juego. "Desde ya trabajando para volver cuanto antes. Mente positiva", escribió en sus redes el mallorquín tras conocer el alcance de su lesión.