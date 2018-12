Por todos es sabido que la relación de Pogba con Mourinho no era la mejor. El portugués primero retiró el brazalete al mismo a la par que redujo su peso en el Manchester United sustancialmente.

Sin embargo, Pogba ha sorprendido a todos con el mensaje que transmitió tras la victoria del sábado ante el Cardiff al ser preguntado por Mourinho. En sus primeras palabras tras la destitución del entrenador, dijo: "Sé que están esperando que diga algo sobre Jose (...) Con Jose ganamos trofeos y quiero agradecerle por eso. No todo funcionó bien, pero las cosas marcharon al final de todo".

Además, continuó: "Él me hizo mejorar, también como persona, y eso es todo".