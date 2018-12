Jesé Rodríguez ha hecho un amplio repaso a su carrera futbolística y lo que siempre la ha rodeado en una amplia entrevista en el Diario AS.

El canario ha señalado el vestuario del Real Madrid: "Yo pensé que tenía amigos en el vestuario del Madrid y han dejado de serlo porque tampoco se han preocupado o han contestado a mis mensajes".

Jesé asegura que se "arrepiente" de no haber aprovechado la oportunidad en el Real Madrid "después de su lesión". Apunta que de "haber trabajado como ahora" las cosas le podrían haber ido mucho mejor. Y es que ahora se siente mucho más preparado: "Creo que tenía unas amistades que no eran buenas y las quité de mi vida. Acerqué a mi familia. Cuando juegas y estás viajando todo el rato hay poco tiempo para ver a los hijos. En este año que llevo sin jugar he pasado mucho con los míos. También he vuelto a trabajar el aspecto físico con la persona con la que lo hacía antes de la lesión grave que sufrí en el Madrid y que luego me ayudó en la recuperación. Además de entrenar con el equipo, todos los días hago un entrenamiento personal con él y también otro en casa. He bajado siete kilos".

De hecho, Tuchel, su entrenador en el PSG, donde no tiene ficha, se refirió a él hace poco delante de sus compañeros: "Tuchel, hace un mes, dijo en una charla delante de todos que era un ejemplo para el resto por mi situación y por cómo estaba respondiendo ante ella. Me dio las gracias".