El disfraz de Papá Noel también es ropa de trabajo

El disfraz de Papá Noel es ropa de trabajo, y se gestiona con la misma regulación que el resto de uniformes. El pasado mes de febrero, un juzgado de lo social de Burgos confirmó una sanción a una empresa del sector de la hostelería por dar sólo una casaca de Papá Noel y un delantal de Halloween a sus trabajadores, cuando el convenio aplicable establece que deben proporcionar dos ejemplares de los uniformes y también de la ropa de trabajo que no sea de uso común.

El caso se remonta a mediados de 2017 en Burgos, cuando la Inspección de Trabajo impuso una sanción de 626 euros a la empresa Autogrill después de comprobar que los empleados sólo tenían una casaca de Papá Noel para ponerse en la temporada navideña y un delantal de Halloween para ponerse en esta festividad.

La sanción fue confirmada por el juzgado de lo social número 3 de Burgos en febrero de este año, en una sentencia que no podía ser recurrida. El juez Jesús Carlos Galán entendió que era de aplicación el convenio colectivo del sector de la hostelería en la provincia y que la empresa, por tanto, tenía que haber proporcionado dos disfraces navideños tal y como tiene la obligación de darles dos uniformes.

Artículo aplicable al disfraz de Papá Noel / Boletín Oficial de la Provincia de Burgos

El artículo 31 de este convenio es el que establece esa obligación, tanto en torno a los uniformes como a la ropa de trabajo que no sea de uso común. "Tal condición de ropa de trabajo que no sea de uso común es predicable tanto del delantal de Halloween como de la casaca de Papa Noel, al tratarse de prendas proporcionadas por la empresa para ser portadas por los trabajadores a causa y con ocasión de la prestación laboral". Por tanto, razonó entonces el magistrado, "su entrega debió realizarse en número de dos, tal y como exige la norma, lo cual no fue cumplido por la empresa".