Al portugués André Silva no le gusta perder ni con la consola. Y por eso, cuando juega con la consola, elige equipos "fuertes" como el Manchester City o el Barcelona en lugar del Sevilla, el equipo en el que milita desde este verano. Lo ha confesado en una entrevista con el diario deportivo O Jogo.

"Me encanta jugar a la Play pero para ganar no puedo jugar con el Sevilla y por eso elijo al Barcelona o el City. El juego del Sevilla no es tan fuerte y mis primos eligen siempre equipos muy fuertes", explica en la publicación portuguesa insistiendo en que lo hace porque no le gusta perder y, por ese motivo, "tiene que ser así".

El delantero portugués fue uno de los refuerzos del equipo sevillista este verano, al que llegó procedente del Milan en condición de cedido con una cláusula de compra de 38 millones de euros. En lo que va de temporada ha marcado ocho goles en la Liga Santander (en 16 partidos). Todavía no se ha estrenado como goleador en la Europa League, en la que ha disputado cinco partidos, ni en la Copa del Rey, en la que ha participado en uno.