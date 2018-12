Los flujos migratorios se mantienen estables desde hace 25 años

Esta investigación pionera concluye que el número de personas que abandona su país de origen es mayor (casi el doble) que las cifras estimadas hasta ahora, pero la tasa se mantiene estable en 25 años, porque apenas ha fluctuado entre el 1,1% y 1,3% de la población mundial entre los años 1990 y el 2015 , según publica la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

Además, hay otra conclusión importante: desde 1990, el 45% de los migrantes ha regresado a sus hogares, una estimación también más alta de la calculada por métodos estadísticos menos precisos.

"Nuestra estimación muestra que la migración de retorno es mucho más alta de lo que se pensaba anteriormente", explica el autor principal de este estudio Adrian Raftery, profesor de estadística de la Universidad de Washington.

Novedades

Estos investigadores estadounidenses calculan que, cada cinco años, entre 67 y 87 millones de personas salen de sus países de origen y esto casi duplica lo estimado hasta ahora (de 34 a 46 millones de migrantes en cada período de cinco años).

Mientras tanto, aunque la estimación del número total de migrantes aumenta de forma destacada, la tasa de migración durante 25 años se ha mantenido estable, en torno al 1% de la población mundial.

Retorno

Por otra parte, este estudio destaca que 60% de las personas que migran salen de sus países de origen, pero otro 30% son hombres y mujeres que regresan a su casa. En este sentido, de 1990 a 2015, aproximadamente el 45% de los migrantes regresaron a sus naciones de origen.

“Por ejemplo, durante el genocidio de Ruanda en 1994, más de un millón de personas abandonaron el país, pero la mayoría regresó en un plazo de tres después de terminado el conflicto", aclara Adrian Raftery.