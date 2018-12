"No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo [...]. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo la necesidad de cambiar". Así responde Leo Messi cuando le recuerdan el guante que le lanzó Cristiano Ronaldo para que se planteara el reto de ir a Italia a recuperar la rivalidad que mantuvieron en la Liga española.

El argentino ha contestado en una entrevista en el diario Marca en la que también se refiere a Cristiano cuando dice que no le "sorprende" que le "extrañen" en el Real Madrid: "A Cristiano se le echaría de menos en cualquier equipo en el que hubiera estado y se marchase. Se le extrañaría porque marca muchísimos goles cada temporada y además te da muchas otras cosas en el campo".

En la entrevista, Messi confiesa que le gustaría volver a trabajar con Pep Guardiola -aunque lo ve "complicado"- y reconoce que echa de menos a Andrés Iniesta "tanto dentro como fuera del campo".

Sobre el Balón de Oro, el argentino reconoce que esta temporada "no tenía la posibilidad de ganarlo" y por eso no se esperaba "nada", por lo que no se fijó en su acabaría "tercero, cuarto o quinto" en la clasificación del mejor jugador del año que realiza la revista France Football.