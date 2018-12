Archivada la denuncia por maltrato de la mujer a la que un juez llamó "bicho e hija puta"

La justicia archiva la denuncia por malos tratos presentada por la modelo María Sanjuan a quien el juez Derqui llamó bicho e hija puta, insultos por los que el Consejo General del Poder Judicial le abrió una investigación. La magistrada que ha sustituido en el caso a este juez avala su instrucción y no ve delito ni de amenazas ni de coacciones en una situación que la policía llegó a calificar de riesgo extremo para la denunciante.

La jueza especializada en violencia de género Inmaculada López Candela ha dictado el sobreseimiento provisional y archivo de esta causa. Cree que no se puede considerar como una amenaza que el ex marido Josué Reyzábal le dijese a María Sanjuan “prepárate que tengo una sorpresa para ti y para tu padre, que siga el entierro”. Entiende que no supone un anuncio de un mal futuro, concreto, determinado y posible. Dice que son expresiones genéricas carentes de peligro serio, firme y creíble.

Según han adelantado a la Cadena SER fuentes del juzgado, la magistrada tampoco considera un delito de coacción que Reyzábal contratara y metiera en casa a vigilantes jurados para controlar a su exmujer con la excusa de evitar una hipotética denuncia falsa, ni que le quitase el coche o la tarjeta bancaria y la dejase sin dinero, ni que en los momentos de tensión se encerrase en una habitación con uno de los niños. Para la magistrada esta conducta es, como mucho, un ilícito civil o merece un reproche ético y social.

Inmaculada López Candela archiva la causa penal, contra la que cabe recurso, y sin embargo decide darle la custodia de los dos hijos a la madre, a María Sanjuan y se la niega al padre, a Reyzábal al que concede un régimen de visitas restringido. También atribuye el uso y disfrute del domicilio familiar a la madre y los niños.

Las consideraciones de esta jueza contrastan sobremanera con el auto de la titular del juzgado número 3 de violencia de género. María Gracia Parera apreció indicios de amenazas, coacciones, acoso y hostigamiento en el caso. Concedió a Sanjuan una orden de protección ya que la valoración policial realizada fue de “riesgo extremo” tras la segunda denuncia por maltrato interpuesta contra su exmarido. Una protección que denegó posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid al no encontrar indicios de delito en el caso, argumentos que asume ahora la jueza que archiva provisionalmente la causa.

Cuatro meses después de que María Sanjuan elevase una queja por falta de imparcialidad y animadversión hacia ella, el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha finalizado la investigación sobre el juez Francisco Javier Martinez Derqui por haberse mofado de ella y llamarle “bicho” e “hija puta” tras una vista como se pudo comprobar en el vídeo oficial del juzgado desvelado por la Cadena SER el pasado 3 de octubre. Unos insultos que obligaron a Derqui a inhibirse del caso.