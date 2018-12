Ocho noticias que te contamos en 2018 y que parecían una auténtica inocentada

En CadenaSER.com te hemos contado miles de noticias a lo largo de estos últimos 12 meses. Desde la histórica manifestación del 8 de marzo hasta la moción de censura contra Mariano Rajoy, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, la polémica en torno a los másteres de Cristina Cifuentes o la irrupción de la ultraderecha en el parlamento andaluz de la mano de Vox, entre otros.

Pero no solo eso. También te hemos contado sucesos insólitos que parecen una inocentada por su inverosimilitud. Por esa misma razón, y con motivo del Día de los Inocentes, hemos decidido ofrecerte una selección de noticias que parecían falsas pero que fueron completamente reales. Desde el grupo terrorista que declaró la guerra a las bolsas de plástico hasta la multa más bestia de la historia.

Un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda le declara la guerra a las bolsas de plástico

Después de prohibir jugar al fútbol, los cines, la música e incluso utilizar Internet en todas aquellas regiones que controla en territorio somalí, el grupo terrorista Al Shabaab le declaraba la guerra el pasado mes de julio a las bolsas de plástico. A través de una directiva emitida en Radio Andalus, el grupo yihadista anunciaba el fin de las bolsas de plástico porque "representa una grave amenaza para el bienestar humano".

En este comunicado, los integrantes del grupo terrorista ofrecieron información sobre el daño que provoca el uso de bolsas de plástico al medio ambiente y los riesgos para la salud de los seres humanos y de los animales. Pero no solo eso. También aprovecharon para prohibir la tala indiscriminada de árboles. De esta manera, las redes sociales bautizaron a Al Shabaab como el primer grupo terrorista ecológico.

Acusan a la autora de 'Cómo asesinar a tu marido' de asesinar a su marido

El 4 de noviembre de 2011, la novelista Nancy Crampton-Brophy escribía un entrada en su blog titulada Cómo matar a tu marido. A través de este texto, la estadounidense ofrecía posibles maneras de liquidar a un esposo al mismo tiempo que reconocía que pasaba mucho tiempo "pensando en asesinatos". Siete años más tarde, Crampton-Brophy era detenida por la policía de Portland (Oregón) acusada de asesinar a su propio marido.

Después de publicar novelas como El policía equivocado, en el que la protagonista pasa "cada día de su matrimonio" fantaseando con asesinar a su esposo, o El marido equivocado, en el que una mujer huye de su pareja fingiendo su propia muerte, la policía decidió iniciar una investigación para descubrir si Crampton-Brophy estaba relacionada con la muerte del chef Dan Brophy.

Tres meses más tarde, las autoridades llegaban a la conclusión de que la escritora era la sospechosa principal de la muerte de su marido, por lo que procedieron a su detención. Desde entonces, la mujer cumple condena en la cárcel, donde espera a que se celebre el juicio sobre el asesinato de su marido.

Un borracho escala una montaña de los Alpes cuando trataba de llegar al hotel

El pasado mes de abril, las miradas de los lectores de CadenaSER.com se centraron en un turista conocido como Pavel. Un estonio, de poco más de 30 años de edad, que decidió escalar una montaña de 2.400 metros de altura en claro estado de embriaguez con el objetivo de llegar a la habitación de su hotel. Una travesía, que tuvo lugar tras una noche de fiesta, que convirtió a este simpático turista en uno de los rostros del mes.

Ante la imposibilidad de encontrar su habitación, que estaba situada en el Valle d'Aosta, Pavel decidió seguir un camino idéntico a otro por el que había bajado horas atrás. Sin embargo, el camino no le llevó al hotel, sino al restaurante de la estación de esquí situado a 2.400 kilómetros de altura.

Una vez allí, y pensando que ya había llegado hasta su hotel, Pavel se quedó dormido sobre un banco acolchado. Horas más tarde, el turista sería encontrado por el personal del bar, que contactó con la policía para que dejaran de buscar al estonio. Desde entonces, Pavel es una celebridad en esta región.

Cómo no hacer un retrato robot

Apenas dos puntos y un par de rayas distribuidas sobre un rostro animado fueron suficientes para identificar a Hung Phuoc Nguyen como el principal sospechoso del robo que tuvo lugar el pasado 30 de enero en un mercado de granjeros de Lancaster, Pensilvania (Estados Unidos). A pesar de que la policía considero el retrato robot de caricaturesco, uno de los investigadores fue capaz de dar con la identidad del sospechoso en cuestión de segundos: "Uno de nuestros investigadores ha sido capaz de dar con un posible nombre sospechoso gracias al dibujo".

Tras llegar al lugar de los hechos, donde sería informado acerca del suceso, el oficial Rothermel decidió hablar con los testigos que presenciaron el atraco para conocer más acerca del sospechoso. De esta manera, el policía descubrió que estaba buscando a un hombre de unos 30 o 40 años de edad, 1,63 de altura, complexión pequeña y posiblemente sudamericano o asiático. Sin embargo, no fue hasta que uno de los testigos realizó un hilarante retrato robot, cuando el cuerpo de policía dio con el atracador. Un hecho sorprendente que no fue el único de estas características que se produjo a lo largo de este año.

Dos meses más tarde, en mayo de 2018, la policía de Warwickshire (Reino Unido) difundía un retrato robot con el objetivo de dar con el sospechoso del asalto a una vivienda. Una imagen, creada a través de un "sofisticado programa informático", que mostraba a un hombre de mediana edad vestido con un jersey y un gorro negro. Sin embargo, esto no era lo más llamativo de la imagen.

Entre otras cosas, la fotografía destacaba por la sonrisa del sospechoso, que parecía infinita. De hecho, muchos fueron los usuarios que lo comparan con el 'Joker' de Batman. Un retrato robot que no sirvió para dar con el caco, pero que provocó las carcajadas de las miles de personas que compartieron esta historia en todo el mundo.

Un radar caza a un vehículo a 914 km/h en una carretera limitada a 70

Varios meses después de que un conductor belga fuera multado por circular a 696 km/h en una vía limitada a 50, un luxemburgués decidió superar su proeza. El pasado mes de octubre, un hombre conocido como Luc alcanzaba los 914 km/h en una carretera de Bruselas limitada a 70. De esta manera, el luxemburgués establecía un nuevo registro de velocidad que, sin embargo, no pasará a la historia del automovilismo.

¿Por qué? Puesto que se trataba de un error de medición del radar. A pesar de que Luc reconoció que condujo "demasiado rápido"mientras cruzaba el barrio de Auderghem, no cree que fuera tan rápido como para superar los 900 kilómetros por hora. Por esa misma razón, el protagonista de la historia pidió a las autoridades que le quitaran la multa y que le indemnizaran por los daños ocasionados, ya que tuvo que gastarse más de 1.500 euros en abogados.

Un científico acaba apuñalando a su compañero en la Antártida por culpa de los 'spoilers'

El pasado 9 de octubre, el ingeniero Sergei Savitsky y el soldador Oleg Beloguzov comenzaron a pelearse después de que el segundo le destripara al primero el final de uno de los libros que estaba leyendo. Una pelea que se resolvió con el apuñalamiento a Beloguzov, quien tuvo que pasar por la unidad de cuidados intensivos por una herida en la zona del corazón.

Durante su estancia en el observatorio Bellingshausen, fundado por la Unión Soviética en 1968, los científicos desarrollaron una pasión por la literatura que les ayudó a pasar el tiempo muerto en aquella isla rodeada de hielo. Sin embargo, cada vez que Savitsky comenzaba a leerse un libro, Beloguzov decidía destripárselo contándole el final. Una costumbre que derivó en la pelea que acabó con Beloguzov en el hospital.

Pide a los ladrones que le roben más tarde, siguen su consejo y acaban detenidos

¿De qué manera reaccionarías si un grupo de atracadores entrara a tu establecimiento con el objetivo de llevarse todo tu dinero? Mientras que la gran mayoría de personas optaría por entregar el dinero cuanto antes, el gerente de una tienda de cigarrillos electrónicos de Charleroi (Bélgica) conocido como Didier les advirtió de que no era el mejor momento para llevar a cabo el robo.

Por esa misma razón, les invitó a abandonar el establecimiento para que volvieran a última hora de la tarde en busca de un botín mayor. Y así lo hicieron. A las 17.30, los atracadores volvieron establecimiento con el objetivo de llevarse la caja del día. Sin embargo, y dado que todavía quedaba una hora para el cierre de la tienda, Didier les pidió que abandonaran el establecimiento una vez más y que les invitó a volver a las 18.30.

Pero no solo a ellos. El gerente también invitó a la policía, que se escondió en el interior de la tienda con el objetivo de dar caza a los ladrones. De esta manera, Didier mantuvo su botín intacto y la policía pudo dar caza a un grupo de jóvenes que habían llevado a cabo robos menores durante las últimas fechas.

Se hace pasar por Homer Simpson con el objetivo de superar un control policial

La policía de la región de Thames Valley, en Inglaterra, puede presumir de haberlo visto casi todo durante sus controles de tráfico. Después de parar a varios conductores durante un control realizado el pasado mes de marzo en la región de Milton Keynes, los agentes se encontraron con un joven que no llevaba su carnet de conducir. Lejos de reconocer que no tenía la licencia, el protagonista de esta historia les entregó un carnet de conducir falso.

Pero no uno cualquiera: el de Homer Simpson. Como era de esperar, la triquiñuela del joven no consiguió despistar a la policía, que decidió multarle por no llevar el permiso en regla. Pero no solo eso. Tal y como explicaba el cuerpo de policía a través de su cuenta de Facebook, el vehículo no estaba asegurado. Por esa misma razón, las autoridades decidieron incautar el vehículo y denunciar al conductor ante el tribunal por ambos delitos.

En definitiva, 2018 ha sido un año en el que hemos sido testigos de un gran número de momentos históricos. Pero no solo eso. También ha sido un año en el que hemos descubierto historias que pasarán a la posteridad por su inverosimilitud. ¿Qué nos deparará 2019?