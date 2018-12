Simeone emociona a los atléticos con su forma de celebrar los siete años en el club

Diego Pablo Simeone ha querido reafirmarse en sus principios en el mensaje que ha lanzado a sus seguidores para celebrar los siete años que lleva en el banquillo del Atlético de Madrid. "Nos gusta un equipo agresivo, un equipo fuerte, aguerrido, contragolpeador", asegura en sus redes sociales.

Son 7 años y sigo convencido de que este es el camino @Atleti — Diego Pablo Simeone (@Simeone) 27 de diciembre de 2018

A su juicio, esos rasgos son los que han hecho que los seguidores del conjunto rojiblanco se sientan identificados con su "gloriosa" camiseta. "Son siete años y sigo convencido de que este es el camino", añade.

El mensaje ha desatado la emoción de muchos seguidores del técnico en las redes sociales. Basta con leer las respuestas al mensaje para comprobarlo. "Me tiro por un barranco si usted me lo pide", dice el primero. "Tú con nosotros, nosotros contigo", indican muchos de los siguientes. "Le quiero más que a mi familia", afirma otro. En unas horas, la publicación de Simeone ha logrado más de 14.000 me gusta y más de 4.000 retuits.