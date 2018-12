Guía básica: todas las series españolas que llegarán en 2019...o no

Con el comienzo de un nuevo año, a las principales cadenas de televisión y plataformas de streaming les toca cerrar su calendario de estrenos. 2018 ha sido un año de bonanza para las series españolas y se espera que 2019 la cosecha de títulos de ficción sea todavía más enriquecedora.

Muchas son las producciones que esperan en la casilla de salida a la espera de ver la luz. Sin embargo, la lucha por la audiencia es igual de impredecible que las decisiones que toman los altos cargos de los grupos de comunicación. Dicho lo cual, estas son las series que en un principio veremos a lo largo de los próximos 12 meses:

La 1

HOSPITAL VALLE NORTE

Productora: José Frade PC

Género: drama médico, comedia urbana y romance

Capítulos: 10

Sinopsis: Paula Díaz (Alexandra Jiménez), una brillante cirujana, llega al Hospital Universitario Valle Norte, para ocupar la plaza de Jefa del Área de Cirugía. Un departamento que está decidida a convertir en uno de los mejores de Europa, para lo cual deberá tomar algunas decisiones impopulares y polémicas que despertarán los recelos de la plantilla. Enfrentada al día a día del hospital y a complejos casos médicos que requerirán el compromiso de todos los cirujanos, Paula tratará de mantener su vida personal y su vida profesional separadas.

Reparto: Alexandra Jiménez, José Luis García-Pérez, Juan Gea, Lucía Jiménez, Sergio Mur, Teresa Hurtado, Gorka Otxoa, Helena Kaittani, Dani Luque, Andrés Muñoz, Alejandro Martín, Veki Velila, Gracia Olayo, Adriana Torrebejano, Dani Muriel, Natalia Sánchez, Pilar Cano, Rodrigo Poison, Aitor Merino, Javier Godino, Iker Mazón, María Molins, Josep Linuesa, Jorge Olmeda y Gael Flores.

LA CAZA. MONTEPERDIDO



Productora: DLO Producciones

Género: thriller psicológico

Capítulos: -

Sinopsis: Hace cinco años, dos niñas de once años, Ana y Lucía, desaparecieron en Monteperdido, un pueblo del Pirineo. Tras una extensa búsqueda, el caso nunca se resolvió y los vecinos quedaron marcados por la tragedia. Ahora, una de las niñas, Ana, ha regresado. Dos agentes de la UCO especializados en desapariciones, Santiago Baín, teniente al final de su carrera, y Sara Campos, joven sargento, trabajarán junto al cabo de la Guardia Civil local en una investigación que pronto se revelará como un laberinto.

Ana no puede decir prácticamente nada acerca de su captor, que evitaba en todo momento mostrar su identidad. Las autoridades se volcarán con el caso para encontrar a Lucía, pero los habitantes de Monteperdido, incluso las familias de las niñas atrapadas en sus secretos y mentiras, no se lo pondrán nada fácil a los investigadores. Algo tienen claro: el monstruo está entre ellos y los agentes iniciarán una caza que pondrá en peligro sus propias vidas.

Reparto: Megan Montaner, Alain Hernández, Francis Lorenzo, Pablo Derqui, Bea Segura, Carla Díaz, Jorge Bosch, Mar Sodupe, Ester Expósito, Laura Moray, Chechu Salgado, Patxi Freytez, David Solans y Juan Díaz, con la colaboración especial de Beatriz Carvajal y Jordi Sánchez.

PROMESAS DE ARENA

Productora: Atlantia Media

Género: melodrama de aventuras

Capítulos: 8

Sinopsis: cargada de ilusiones y de buenos propósitos, pero también buscando su lugar en el mundo, Lucía (Andrea Duro) viaja a las profundidades de Libia como cooperante de la ONG Acción Global en un hospital. Fascinada por un universo tan exótico como peligroso, y rodeada por Jaime (Marcel Borrás), Berta (Thais Blume) y Diego (Jairo Sánchez), sus compañeros de aventura, la joven descubrirá los dos polos humanos que allí se manejan: quiénes lo dan todo, como la enfermera Fathia y el doctor Hamid; y quiénes sacan partido de todo, como Hayzam (Francesco Arca), un personaje ambiguo que no se compromete con nadie y que, con su inquietante magnetismo, la subyugará perdidamente, llevándola hasta los límites de la pasión.

Reparto: Andrea Duro, Daniel Grao, Francesco Arca, Blanca Portillo, Thais Blume, Somaya Taofiki, Khaled Kouka, Marcel Borrás, Jairo Sánchez, Adil Koukouh, Ayoub El Lalli, Abdelatif Hwidar, y Kaabil Sekaali.

DERECHO A SOÑAR

Productora: Veralia

Género: serie diaria sobre abogados

Sinopsis: Julia Rojas (Alba Ribas), una joven de origen humilde y con una vida difícil, ha conseguido tras muchos esfuerzos licenciarse en Derecho y pretende ahora formar parte de un prestigioso bufete de abogados.

Finalmente las cosas no saldrán como ella pretendía y será contratada de secretaria. Allí conocerá a Jorge Leiva (Jon Arias), uno de los socios del bufete junto a un buen número de compañeros. Julia entrará así en un mundo donde el amor, la amistad, la traición y la ambición formarán parte del día a día de todos sus personajes.

Reparto: Alba Ribas, Jon Arias, Mamen Duch, Guiomar Puerta, Álex Adrover, Joaquín Climent, Jorge Sanz, Ana Risueño y Belén Fabra, Juan Messeguer, Belén Ponce de León, Lola Baldrich, Ariadna Martínez, Aixa Villagrán, Juan Blanco, Violeta Rodríguez, Songa Park, Christian Sánchez, Javier Morgade, Diego Domínguez, Pedro Marín, Lucía Fernández, Biel Durán, Arón Piper, Rafael Reaño, Pedro Tamames, Lara de Miguel, Laia Alemany, Carolina África, José Bustos, Mercedes del Castillo, Antonio Mayans, Pilar Barrera, Ignacio Yasi, Rebeca Plaza y Alberto Ester.

LA OTRA MIRADA (T2)

Productora: Boomerang TV

Género: drama de época feminista

Capítulos: 13

Sinopsis: estrenada en abril en La 1, la serie marcó un hito en el pasado curso televisivo por su compromiso con el entorno social actual defendiendo valores como la libertad, el respeto, la igualdad o la tolerancia, entre otros. En los nuevos capítulos abordará otros temas relevantes como el clasismo o el racismo y el miedo a los cambios. Además, se resolverán algunos enigmas que quedaron en el aire y el espectador conocerá a las nuevas profesoras y alumnas que se incorporarán a esta academia de señoritas.

Reparto: Macarena García, Patricia López Arnaiz, Ana Wagener y Cecilia Freire, Begoña Vargas, Lucía Díez, Elena Gallardo, Abril Montilla, Carla Campra y Paula de la Nieta

CUÉNTAME (T20)

Productora: Ganga Producciones

Género: drama histórico

Capítulos: -

Sinopsis: los primeros capítulos de la 20ª temporada arrancan en el otoño de 1989, con hechos tan destacados como la caída del muro de Berlín o la liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica. En España, la desorbitada subida de la vivienda y el desembarco de las televisiones privadas marcarán la llegada a la mayoría de edad de María Alcántara, la hermana menor de Carlos, que votará por primera vez en las elecciones generales de 1989.

Reparto: Ana Duato, Imanol Arias, María Galiana, Pablo Rivero, Irene Visedo, Carlos Cuevas, Paloma Bloyd y Ana Arias, con las incorporaciones de Carmen Climent, Javier Pereira, Aina Quiñones y Greta Fernández.

Antena 3

MATADERO

Productora: Diagonal TV

Género: thriller ibérico

Capítulos: 10

Sinopsis: En Torrecillas, un pueblo de Castilla, interminables campos de cereal mecidos por el viento se extienden hasta más allá de donde alcanza la vista. Allí se encuentra un municipio tranquilo donde se ubica el matadero de Francisco, un empresario que se dedica al procesado de la carne, importa cerdos baratos y de baja calidad desde Portugal para luego venderlos. En el matadero trabaja su cuñado Alfonso, veterinario de profesión, un hombre débil y un tanto cobarde que en el fondo está harto de mirar hacia otro lado certificando animales de dudosa calidad y que cualquier otro echaría para atrás.

¿Y todo por qué? Alfonso no quiere que su esposa María José se entere de un pequeño secretillo del pasado que arruinaría su tranquilo matrimonio. Esto permite a Francisco mantener a su cuñado en un chantaje permanente, tapando sus acciones ilícitas. Lo que desconoce Alfonso es que, además de validar esa carne de dudosa procedencia, un determinado número de esos animales portugueses transportan droga. Sin embargo, una situación inesperada de última hora trastocará la tranquila vida de estos anodinos personajes.

Reparto: Pepe Viyuela, Lucía Quintana, Carmen Ruíz, Tito Valverde, Ginés García Millán, Antonio Garrido, Miguel de Lira, Camila Viyuela, Pep Ambrós y Filipe Duarte.

45 REVOLUCIONES

Productora: Bambú Producciones

Género: drama ambientado en los 60

Capítulos: 13

Sinopsis: En los años 60 llegó a España un nuevo género musical que ya empezaba a revolucionar el mundo: el pop. Maribel Campoy (Guiomar Puerta), una joven de 19 años, formada en el Conservatorio de Música, se verá al frente de un nuevo sello musical que va a cambiar las reglas del juego.

Junto a su jefe, Guillermo Rojas (Iván Marcos) y Roberto (Carlos Cuevas), un joven cantante descubierto entre los escenarios de las Matinales del Circo Price, ‘45 Revoluciones’ dará luz a una nueva forma de entender el panorama musical.

Tres personajes que se verán envueltos en un triángulo amoroso dentro de una época y un marco social donde la policía cargaba contra todos aquellos que pretendían revolucionar el país.

Reparto: Guiomar Puerta, Carlos Cuevas, Iván Marcos, Israel Elejalde, Vito Sanz, Luis Larrodera, Carmen Gutiérrez, Pere Ponce, Marina San José, Diana Gómez, Eudald Font y Silvana Navas.

TOY BOY

Productora: Plano a plano

Género: thriller

Capítulos: 13

Sinopsis: Hugo Beltrán (Jesús Mosquera) es un stripper joven, guapo y despreocupado. Una madrugada se despierta en un velero, tras una noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un hombre. Es el marido de Macarena, su amante (Cristina Castaño), una mujer madura y poderosa con la que mantenía una tórrida relación sentimental de alto voltaje sexual.

Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino, sino la víctima de un montaje para inculparlo. Tras un rápido juicio es condenado a quince años de cárcel.

Siete años más tarde, en la cárcel recibe la visita de Triana Marín (María Pedraza), una abogada joven que, en representación de un importante bufete, se ofrece a ayudarlo, reabrir el caso y tratar de demostrar su inocencia en un nuevo juicio.

Hugo desconfía del ofrecimiento. ¿Por qué una empresa de abogados importantes iba a querer ayudarlo? ¿Qué quieren a cambio?

Triana consigue la anulación de la condena y Hugo sale de la cárcel, en libertad condicional y pendiente de la celebración de un nuevo juicio en el que tendrán que ser capaces de demostrar su inocencia.

A partir de este momento, Triana y Hugo tendrán que trabajar juntos para intentar desenmarañar una compleja trama que llevó a una persona inocente a la cárcel. Una relación que no será fácil. Pertenecen a mundos diametralmente opuestos; ella es una abogada con un futuro prometedor, trabajadora, responsable y brillante. Él un amo de la noche, expresidiario y considerado un asesino por todo el mundo excepto por él mismo. Una víctima que busca justicia… y venganza.

Reparto: Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza, Pedro Casablanc, María Pujalte, Adelfa Calvo, Elisa Matilla, Álex Gadea, José Manuel Seda, Javier Mora, Carlo Costanzia, José de la Torre, Raudel Raúl Martiato, Juanjo Almeida, Carlos Scholz, Nia Castro, Cinta Ramírez y Virgil Mathet.

LA VALLA

Productora: Good Mood con Globomedia

Género: drama de corte futurista

Capítulos: -

Sinopsis: La serie se ambienta en un futuro próximo, en la España de 2045. La cada vez mayor escasez de recursos naturales ha convertido a las democracias occidentales en regímenes dictatoriales que justifican la falta de libertades con la promesa de asegurar la supervivencia de los ciudadanos. En España, en la misma línea, un gobierno dictatorial ocupa el poder.

Mientras la vida en las áreas rurales se hace cada vez más imposible, la capital ha quedado dividida en dos regiones férreamente cerradas: el Sector 1 (el del gobierno y los privilegiados) y el Sector 2 (el resto). La única forma de pasar de una zona a otra es cruzar la Valla que las separa, para lo que será requisito imprescindible disponer del salvoconducto reglamentario.

Este es el punto de partida de una historia que nos llevará a conocer a Julia, Hugo, Emilia… una familia que lucha por recuperar a la pequeña Marta, en manos del gobierno. Una historia de supervivencia, de traiciones, de grandes secretos y en la que un crimen perseguirá a sus protagonistas.

Reparto: Ángela Molina, Olivia Molina.

Perdida

Productora: Big Bang Media

Género: thriller de narcotráfico

Capítulos: -

Sinopsis: -

Reparto: -

Allí Abajo (T5)

Productora: Plano a plano

Género: comedia

Capítulos: -

Sinopsis: en esta quinta temporada, como marca el ADN de la serie, 'Allí abajo' recibirá nuevos personajes que darán vidilla y agitarán la siempre convulsa convivencia en el sur… y en el norte.

Reparto: María León, Jon Plazaolo, Mariano Peña, Óscar Terol, Nerea Garmendia, Salva Reina, Gorka Aguinagalde, Iker Galartza, Santi Ugalde, Ane Gabarain, Maribel Salas, Mari Paz Sayago, David Arnaiz, Carmina Barrios, Antonia Gómez, Carmen Frigolet, Rocío García, y las incorporaciones de Paco Tous, Ramón Merlo, Javier Antón, Jimmy Castro, Kao Chenmin, Rocío Peláez o Songa Park

Telecinco

SEÑORAS DEL (H)AMPA

Productora: Producciones Mandarina

Género: comedia negra

Capítulos: 13

Sinopsis: Mayte es una mujer separada y madre de dos hijos que se gana la vida con muchas dificultades vendiendo robots de cocina. Agobiada por su precaria situación económica, aprovecha una reunión del AMPA del colegio de sus hijos para proponer una demostración de la máquina a la que se apuntan tres de sus vecinas. El día de la cita ocurre un acontecimiento inesperado que unirá el destino de estas cuatro mujeres: de forma totalmente accidental se verán involucradas en un asesinato que les introducirá en una delirante espiral de actos delictivos para intentar preservar su secreto.

Reparto: Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero, Mamen García, Marta Belenguer, Fernando Cayo, Alfonso Lara, Nuria González, Álex Barahona, Raúl Mérida

SECRETOS DE ESTADO

Productora: Melodía Producciones

Género: drama político

Capítulos: 13

Sinopsis: Alberto Guzmán, presidente del Gobierno, y su esposa Ana Chantalle, forman la pareja presidencial perfecta. Sin embargo, su impecable imagen pública comienza a resquebrajarse cuando, a raíz de un intento de magnicidio, comienzan a salir a la luz datos muy comprometedores sobre la vida privada del presidente y su relación con su jefa de Prensa. Tras desvelarse ciertos secretos, se desatará un huracán mediático y político imposible de detener que implicará a los máximos dirigentes del partido y del Gobierno.

Reparto: Emmanuel Esparza, Myriam Gallego, Michelle Calvó, Jesús Castro y José Luis García Pérez.

BRIGADA COSTA DEL SOL

Productora: Warner Bros. ITVP España / Netflix

Género: policiaca de época / basada en hechos reales

Capítulos: 13

Sinopsis: en 1977, en los albores de la democracia, un grupo de inspectores de policía fue destinado a Torremolinos para formar el Grupo Especial de Estupefacientes Costa del Sol y luchar contra el narcotráfico, en una época en la que apenas se sabía nada de estos delitos. Canallas, juerguistas, desobedientes, temerarios, sin apenas medios y con mucho ingenio, estos pioneros llegaron a ser conocidos por toda la policía europea por su historial de éxitos.

Reparto: Hugo Silva, Miki Esparbé, Jesús Castro, Álvaro Cervantes y Sara Sálamo.

LOS NUESTROS 2

Productora: Melodía Producciones

Género: drama bélico

Capítulos: 3

Sinopsis: tras participar en una operación fallida en el corazón de Asia para tratar de recuperar una carga radiactiva en manos del Estado Islámico que se salda con la muerte de una joven confidente, Martina Ibáñez, sargento primero de la Brigada Paracaidista, se ofrece voluntaria para colaborar en otra arriesgada misión: servir de apoyo en la búsqueda del metal radioactivo en Siria, infiltrada como asesora de la sección femenina del ejército kurdo.

Reparto: Paula Echevarría, Rodolfo Sancho, Aida Folch, Michelle Calvó, Stany Coppet, Elvira Mínguez, Carles Francino, Joel Bosqued, David Castillo, Gonzalo Kindelán, Mateo Conde y Daniel Ibáñez.

EL PUEBLO

Productora: Contubernio

Género: comedia

Sinopsis: motivados por diferentes situaciones de crisis existencial, diversos personajes acuden a la llamada de un anuncio en el que se promete una casa y una nueva vida alejada del mundanal ruido. Al llegar, todos coinciden en Peñafría, una diminuta localidad abandonada de Soria. Sin embargo, pronto descubrirán que no están solos. Así, los nuevos moradores iniciarán una convivencia con los oriundos, que les ofrecerán todo tipo de facilidades y alicientes para que forjen una nueva vida y dinamicen su pueblo.

Reparto: Carlos Areces, Ingrid Rubio, María Hervás, Santi Millán, Norma Ruiz, Raúl Fernández, Daniel Pérez Prada, Ruth Díaz, Elisa Drabben, Felipe Vélez, Jairo Sánchez, Blanca Rodríguez, Ángel Jodrá, Vicente Gil, Empar Ferrer, Javier Losán y Jordi Vilches.

LEJOS DE TI ('LONTANO DA TE')

Productora: Mediaset Italia / Cross Productions

Género: comedia romántica

Capítulos: 7

Sinopsis: Candela, una joven sevillana espontánea y pasional; y Massimo, un romano serio y cabal, se conocen casualmente en un aeropuerto y su encuentro es un cúmulo de despropósitos que deja en evidencia las diferencias entre ambos. Sin embargo, de vuelta a sus respectivos países no dejan de pensar el uno en el otro con tanta insistencia que se desencadena un extraño fenómeno: cada uno se aparece en la vida del otro en forma de ‘visiones’ en las más insospechadas y delirantes situaciones.

Reparto: Megan Montaner, Alessandro Tiberi, Pepón Nieto, Rosario Pardo, Mariola Fuentes, Pamela Villoresi y Valentina Izumi.

CARONTE

Productora: Big Bang Media

Género: procedimental jurídico-policiaco

Capítulos: 13

Sinopsis: : tras cumplir condena por un asesinato que no cometió, el expolicía Samuel Caronte sale de la cárcel con la idea de emprender una nueva vida. Ha aprovechado el tiempo que ha estado encerrado para convertirse en abogado penalista y con su experiencia como agente de la ley, su paso por prisión y su nueva profesión, se ha marcado un objetivo claro: defender a aquellos que tienen todo por perder. Sin embargo, comprobará lo difícil que resulta alejarse de su difícil pasado.

Reparto: Roberto Álamo, Miriam Giovanelli, Carlos Hipólito, Marta Larralde, Belén López, Raúl Tejón, Álex Villazán, Itziar Atienza, Luis Rallo, Andrea Trepat y Julieta Serrano.

DESAPARECIDOS

Productora: Plano a plano

Género: drama policiaco

Sinopsis: una inspectora de Policía se incorpora al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central. Afectada ella misma por el drama de la desaparición de un ser cercano, encontrará en sus compañeros a una nueva familia. Junto a ellos, y con el lema ‘Nosotros seguimos buscando’, investigará y tratará de resolver los casos más dispares, todos ellos protagonizados por personas que un día se tragó la tierra.

Reparto: Juan Echanove, Elvira Mínguez, Maxi Iglesias y Michelle Calvó.

MADRES

Productora: Alea Media

Género: procedimental médico / femenina

Sinopsis: 'Madres' narra el día a día de un hospital materno-infantil a través de la mirada de pacientes, familiares y médicos que conviven en el área de Pediatría y Maternidad. Es allí donde ellas convergen: mujeres que cruzaron junto a sus hijos la puerta del hospital y dejaron de ser abogadas, periodistas o cajeras para convertirse en madres. Solo madres. Juntas en esta burbuja, deberán afrontar la incertidumbre de un diagnóstico, la complicada relación con el personal médico o las consecuencias del inexorable paso del tiempo que fuera, en el mundo exterior, avanza sin compasión arrastrando con él trabajos, parejas y amistades.

Reparto: Belén Rueda, Aida Folch, Carla Díaz.

LA QUE SE AVECINA (T11)

Productora: Contubernio

Género: comedia

Capítulos: 13

Sinopsis: Fermín cavando su propia tumba, doña Fina dándose un baño de espuma, los cuquis más cariñosos de lo normal…

Reparto: Ricardo Arroyo, Pablo Chiapella, José Luis Gil, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Miren Ibarguren, Eva Isanta, Loles León, Cristina Medina, Luis Merlo, Antonio Pagudo, Víctor Palmero, Vanesa Romero, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Ernesto Sevilla y Fernando Tejero.

Netflix

ALTA MAR

Productora: Bambú Producciones

Género: drama de época

Capítulos: 8

Sinopsis: Un grandioso transatlántico lleno de pasajeros que viajan de Europa a América en busca de un futuro mejor, dos hermanas, Carolina (Alejandra Onieva) y Eva (Ivana Baquero), tan distintas como inseparables; un apuesto oficial, Nicolás Salas (Jon Kortajarena), al que el destino ha ubicado en el lugar equivocado; y un misterio por resolver: el asesinato de una pasajera cuyo nombre no aparece en la lista de abordo y a la que nadie recuerda. Amores, intrigas y muchas mentiras... en un barco que esconde, en cada camarote, una historia y, en el fondo, un oscuro secreto. Solo una cosa está clara: estando en alta mar, el asesino no podrá salir del barco.

Reparto: Alejandra Onieva, Ivana Baquero y Jon Kortajarena. La serie también cuenta con José Sacristán, Eloy Azorín, Félix Gómez, Tamar Novas, Natalia Rodríguez, Manuela Vellés, Chiqui Fernández, Begoña Vargas, Eduardo Blanco, Antonio Morris, Laura Prats, Ignacio Montes, Daniel Lundh, Jorge Varandela, Luis Bermejo, Pepe Ocio, Ben Temple y Brais Yanek.

HACHE

Productora: Weekend Studio

Género: thriller ambientado en los años 60

Capítulos: 8

Sinopsis: La historia, inspirada en hechos reales y ambientada en la Barcelona de los años sesenta, sigue los pasos de Helena (Adriana Ugarte), una prostituta que empezó a las órdenes de Malpica (Javier Rey), el jefe de una banda mafiosa que opera en la ciudad. Helena aprenderá rápidamente, y no siempre por el camino más recto, hasta llegar a convertirse en la líder de esa organización de tráfico de heroína.

En la banda de Malpica destacan el implacable Arístides y su abogado, Julio Senovilla, interpretados por Marc Martínez (Morir o no, El mundo de Chema) y Pep Ambròs (El olivo, Félix, Matadero), respectivamente. Tienen enfrente a la incipiente brigada de Narcóticos, compuesta por el inspector Alejandro Vinuesa, el papel de Eduardo Noriega (Perfectos desconocidos, Abre los ojos, El Lobo, Tesis), su compañero Eladio Pérez, interpretado por Josep Julien (A tortas con la vida), y Clemente Larrubia, papel de Àlex Casanovas (Manila). Marina Salas (Tres metros sobre el cielo, El barco, Tengo ganas de ti) interpreta a Silvia Velasco, secretaria de la comisaría.

La discoteca Albatros Club es el centro de la historia. Es un local con música de moda y una clientela muy variopinta, donde los extranjeros y los jóvenes pijos se mezclan con chabolistas y mujeres desaliñadas que los desprecian a todos. También es la base de operaciones de la banda de Malpica. Celeste, interpretada por Ingrid Rubio, es la encargada de la discoteca. La principal atracción del Albatros es la cantante Julia Bloomsbury (la artista británica Tonia Richardson), a la que acompaña el pianista Ramiro Larrocha (Toni Zenet).

Reparto: Adriana Ugarte, Javier Rey, Eduardo Noriega, Marc Martínez, Pep Ambròs, Josep Julien, Àlex Casanovas, Marina Salas e Ingrid Rubio.

LAS CHICAS DEL CABLE (T4)

Productora: Bambú Producciones

Género: drama

Capítulos: 8

Sinopsis: -

Reparto: Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández, Nadie de Santiago, Ana Polvorosa, Concha Velasco, Yon González, Martiño Rivas, Ernesto Alterio, Borja Luna, Nico Romero y Ángela Cremonte.

ÉLITE (T2)

Productora: Zeta Producciones

Género: thriller juvenil

Sinopsis: -

Reparto: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Aarón Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani, Álvaro Rico, Omar Ayuso y Danna Paola.

PAQUITA SALAS (T3)

Productora: Apache Films

Género: comedia

Sinopsis: -

Reparto: Brays Efe, Belén Cuesta, Lidia San José y Anna Castillo.

LA CASA DE PAPEL (P.3)

Productora: Vancouver Media

Género: atracos

Sinopsis: -

Reparto: Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Najwa Nimri, Fernando Cayo, Rodrigo de la Serna y Hovik Keuchkerian.

Movistar Plus

EL EMBARCADERO

Productora: Vancouver Media

Género: thriller romántico

Capítulos: 8 + 8

Sinopsis: La noche que Alejandra recibe la noticia de que su marido se ha suicidado se da cuenta de dos cosas: que el rascacielos que su estudio acaba de vender a un fondo inversor británico no es lo más importante del mundo, y que en realidad no conocía a Óscar a pesar de llevar 15 años casada con él. Su marido llevaba una doble vida en la Albufera con una hija y una mujer encantadora que representa todo lo que ella no es: la espontaneidad, la libertad, lo salvaje.

Alejandra se hará pasar por una desconocida para indagar en la vida de Verónica en busca de respuestas, lo que la llevará, sin que ella se dé cuenta, por el mismo camino que recorrió Óscar; el de una vida diferente, el de la vida que empieza desde cero con el mismo deseo de libertad de un animal después de toda una vida en cautividad.

Reparto: Álvaro Morte, Verónica Sánchez, Irene Arcos, Marta Milans, Roberto Enríquez, Cecilia Roth, Antonio Garrido, Judit Ampudia, Miquel Fernández y Paco Manzanedo.

INSTINTO

Productora: Bambú Producciones

Género: thriller erótico

Capítulos: 8

Sinopsis: Marco (Mario Casas) es el hombre más deseado. Un joven empresario que lidera una de las compañías tecnológicas más exitosas del panorama internacional, ALVA, que ahora presenta en el mercado su último prototipo: CICLÓN, un coche eléctrico propulsado por turbinas que convierten el viento en energía.

Junto a él trabajan su amigo y compañero de estudios, Diego, y también la mujer de éste, Bárbara, la eficiente directora de marketing. Al equipo se incorpora Eva, una joven y ambiciosa ingeniera con mucho que ocultar, que romperá el equilibrio laboral y emocional entre ambos socios.

A pesar de su popularidad, y al contrario que Diego, Marco no es un hombre que destaque por su vida social. Es un solitario al que nadie consigue acceder desde un lugar íntimo, más allá de su psicóloga, Sara, de la que es emocionalmente dependiente. Los fantasmas de Marco son infinitos y, aunque intenta luchar contra ellos, su verdadero escape son el deporte y un club privado. En él, cada individuo se preocupa solamente de recibir placer y dar rienda suelta a sus sueños más eróticos, sin temor a enamorarse, ya que allí todo el mundo lleva el rostro oculto.

Todo cambia cuando Marco conoce a Carol, la nueva psicopedagoga de su hermano José, un joven de 18 años con autismo, con el que mantiene una relación compleja. Y con Carol también descubrirá quién es su peor enemigo… Él mismo. A su lado aprenderá que nunca es tarde para amar, aunque eso suponga sufrir.

Reparto: Mario Casas, Jon Arias, Silvia Alonso, Ingrid García Jonsson, Óscar Casas, Miryam Gallego y Lola Dueñas.

HIERRO

Productora: Portocabo, Atlantique Productions y ARTE

Género: thriller

Capítulos: 8

Sinopsis: Candela (Candela Peña) es una jueza madura, de fuerte carácter y nada convencional, que es destinada a El Hierro como castigo por su comportamiento heterodoxo. Candela es una mujer fuerte, pero nada la ha preparado para la experiencia que va a vivir en la isla más remota del archipiélago canario, un territorio singular habitado por una comunidad de fuertes tradiciones. ‘Hierro’ cuenta la investigación que siguen en paralelo dos personajes opuestos, la jueza y Díaz (Darío Grandinetti), el principal sospechoso de un asesinato que se produce nada más llegar Candela a la isla: Fran, un joven herreño, aparece asesinado el mismo día de su boda; se iba a casar con la hija de Díaz.

Reparto: Candela Peña, Darío Grandinetti

JUSTO ANTES DE CRISTO

Productora: La Terraza Films

Género: comedia

Capítulos: 6+6

Sinopsis: Año 31 antes de Cristo. Acusado de alta traición en Roma, MANIO (Julián López), un noble vago, endeble y sin personalidad, es condenado a servir en la Legión en Tracia. Acompañado de su inseparable esclavo AGORASTOCLES (Xosé Touriñán), intentará convertirse en un héroe y así limpiar el nombre de su familia. Su llegada al campamento pondrá patas arriba, en un tiempo récord, tanto la estabilidad militar de la zona como la vida cotidiana de todos los allí destinados, cambiando de manera tragicómica la política imperial en la región.

Reparto: Julián López, Xosé Touriñán, Cecilia Freire, Priscilla Delgado, Eduardo Antuña, César Sarachu, Manolo Solo, Marta Fernández y Fernando Cayo.

DÉJATE LLEVAR

Productora: Corte y confección

Género: dramedia

Capítulos: 8

Sinopsis: ¿Qué pasaría si entrásemos en la intimidad de tres mujeres en uno de los momentos más importantes de sus vidas? A medida que te vas haciendo mayor se supone que cada vez estás más cerca la persona que serás siempre, pero ¿qué pasaría si a esas alturas los grandes pilares de tu vida se tambaleasen? Déjate llevar cuenta la historia de María, Cristina y Esther quienes, por distintas razones, están en medio de una crisis vital. Las tres mujeres descubrirán que su vida no tiene porqué ser tal y como la habían planeado.

Reparto: Leticia Dolera, Aixa Villagrán, Celia Freijerio y Manuel Burque.

MIRA LO QUE HAS HECHO (T2)

Productora: El Terrat

Género: comedia

Capítulos: -

Sinopsis: Berto y Sandra sobrevivieron a la llegada de su primer hijo. Pero solo era el principio. El segundo embarazo trae gemelos, se avecina un tsunami, hay que prepararlo todo para su llegada. Y el primogénito cada vez reclama más atención, tanto en casa como en el colegio. La presión aumenta, y para acabar de complicarlo todo, Berto ha recibido el mayor encargo de su carrera: rodar una serie sobre su experiencia como padre. Un reto que reclamará toda su atención, en el momento en que su familia más le necesita.

Reparto: Berto Romero, Eva Ugarte, Mariano Venancio, Chete Lera, Carmen Esteban, Anna Carreño, Juanfra Suárez y Jordi Aguilar.

GIGANTES (T2)

Productora: La Zona

Género: drama

Capítulos: -

Sinopsis: -

Reparto: Isak Férriz, Daniel Grao, Carlos Librado 'Nene', José Coronado, Elisabet Gelabert, Yolanda Torosio, Antonio Dechent, Juana Acosta, Daniel Holguín, Roberto Enríquez y Sofía Oria.

La Peste (Temporada 2)

Productora: Atípica Films

Género: thriller ambientado en la Sevilla del siglo XVI

Capítulos: -

Sinopsis: Cinco años después de la última gran epidemia de peste, Sevilla ha conseguido reponerse. Sigue manteniendo el monopolio del comercio con las Indias y su prosperidad va en aumento. Pero también la población. Que se dispara alcanzando unos máximos históricos. El gobierno no es capaz de alimentar a sus habitantes ni de asegurarles unos servicios asistenciales mínimos. El descontento social crece y se cristaliza en el nacimiento de la Garduña, el crimen organizado, el hampa, que ha tomado el control de la ciudad.

Reparto: Pablo Molinero, Sergio Castellanos, Federico Aguado, Patricia López Arnáiz y Cecilia Gómez.

VELVET COLECCIÓN (T3)

Productora: Bambú Producciones

Género: dramedia

Capítulos: -

Sinopsis: -

Reparto: Marta Hazas, Asier Etxeandía, Andrés Velencoso, Adrián Lastra, Diego Martín, Javier Rey, Fernando Guallar, Llorenç González, Megan Montaner, Marta Torné, Andrea Duro, Ignacio Montes, Paula Usero, Lucía Díez, Adriana Ozores, Aitana Sánchez-Gijón e Imanol Arias.