Los presos del procés no tienen permiso navideño

Los políticos catalanes encarcelados del procés no tienen permisos navideños. El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que rechaza la petición de poder pasar las fiestas en compañía de la familia presentada por Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn y Carme Forcadell explicando, entre otras cosas, que fueron presentadas demasiado tarde y que no existe el derecho específico a pasar la Navidad con la familia.

Algunos de ellos solicitaban estar de permiso desde el 24 hasta el 26 de diciembre - Nochebuena y Navidad - y en el caso de Forcadell también pedía Nochevieja y Reyes en enero. La petición subsidiaria de la expresidenta del Parlament de quedar en libertad todavía no es resuelta, dando traslado a la Fiscalía para informe.

Entre otros argumentos los jueces explican que han resuelto las peticiones después de las fechas solicitadas por haber sido interpuestas con muy poco margen. "Si la parte pretende obtener una respuesta ajustada al momento temporal que considere preciso, es conveniente que presente su petición con la antelación previsible".

Dirigentes independentistas encarcelados en el centro penitenciario de Lledoners / ÒMNIUM CULTURAL - Archivo (EUROPA PRESS)

No han podido resolver antes y, además, ese derecho no existe. "Esta sala es consciente de las restruccioines que implica la privación de libertad en las restricciones familiares", dice la sala de enjuiciamiento, pero "no existe una previsión legal referida a la concesión de permisos con motivo de las fiestas navideñas". En este caso "no concurren" los motivos legales "en relación con unas festividades que no son acontecimientos que surjan de manera inesperada ni reúnen la nota de extraordinariedad".